Ein US-Bundesrichter in Seattle hat das Einreiseverbot für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern vorläufig gestoppt. Die Anordnung gilt landesweit. Washington war der erste Bundesstaat, der gegen das Dekret des US-Präsidenten Trump Einspruch eingelegt hatte.

Ein US-Bundesrichter in Seattle hat das von Präsident Donald Trump veranlasste Einreiseverbot für Staatsbürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern blockiert. Richter James Robert gab eine entsprechende Anordnung heraus, nachdem die Bundesstaaten Washington und Minnesota Antrag gestellt hatten. Die Anordnung gilt landesweit.

Washington war der erste Bundesstaat, der gegen das Dekret des US-Präsidenten Donald Trump Einspruch eingelegt hatte. Bundesstaatsanwalt Bob Ferguson argumentierte, die Veranlassung schade Bewohnern und stelle praktisch ein Mandat zur Diskriminierung dar. Minnesota beteiligte sich im Laufe der Woche an der Klage.

Vergangene Woche hatte bereits eine Bundesrichterin in New York entschieden, dass die Einreise mit einem gültigen Visum erlaubt ist - auch wenn das Trump-Dekret das Gegenteil vorsieht. Demzufolge ist es Staatsbürgern aus dem Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen derzeit verboten, in die Vereinigten Staaten zu reisen.