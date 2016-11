Vorbei die Zeit der krawallig-populistischen Töne des Donald Trump. Der designierte US-Präsident gibt sich in seiner neuen Rolle staatsmännisch. Elf Millionen illegale Einwanderer abschieben? Nein, von zwei bis drei ist nun die Rede. Also alles nicht so gemeint?

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Es war eine der Kernforderungen, mit denen Donald Trump vor allem im Vorwahlkampf punktete: Alle elf Millionen illegal in die USA eingereisten Einwanderer werde er abschieben lassen, hatte Trump immer wieder angekündigt. Kritiker wiesen schon damals daraufhin, dass eine solche Größenordnung weder logistisch noch finanziell realistisch sei. Ganz zu schweigen von der humanitären Tragödie, die die Festnahme illegaler Einwanderer und das Auseinanderreißen von Familien im ganzen Land bedeuten würde.

Gemäßigte Position

Auch deshalb rückte Trump bereits in der Endphase des Wahlkampfs von seiner ursprünglichen Forderung ab - zugunsten einer gemäßigteren Position, die er jetzt auch im ersten Fernsehinterview nach seiner Wahl im Sender CBS bekräftigte. Zunächst sollen jene abgeschoben werden, die keine Papiere haben und straffällig geworden sind: "Wahrscheinlich zwei Millionen, es könnten sogar drei Millionen sein. Wir werden sie ausweisen oder inhaftieren. Aber sie müssen außer Landes, weil sie illegal hier sind."

Auch wenn zwei bis drei Millionen Menschen immer noch viel sind: Von elf Millionen ist nicht mehr die Rede. Und Trump legt sich nicht auf einen bestimmten Zeitraum fest. Auch US-Präsident Barack Obama hat illegal ins Land gekommene Einwanderer abschieben lassen: In den ersten sieben Amtsjahren waren es insgesamt zweieinhalb Millionen, also rund 350.000 pro Jahr. Vor allem in seiner ersten Amtszeit wurde Obama deshalb von Latino-Aktivisten als "deporter-in-chief" kritisiert - als "Chef-Abschieber".

Obama schützte jedoch vor zwei Jahren mit einer präsidialen Anordnung fünf Millionen Illegale vor einer Abschiebung - vor allem Eltern, deren Kinder in den USA geboren wurden und somit die amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Seither ließ Obama vor allem jene Illegalen abschieben, die gegen Recht und Gesetz verstießen. Im vergangenen Jahr waren das 180.000 - knapp 60 Prozent aller Abschiebungen.

Keine Panik, sagt Paul Ryan

Wenn Trump also zwei bis drei Millionen Illegale abschieben will, die sich strafbar gemacht haben, wird er Probleme haben, in kurzer Zeit so viele zu finden. Denn nach Aussage von Experten liegt die Kriminalitätsrate von illegal ins Land gekommenen Einwanderern unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.

Der führende Republikaner im US-Kongress, der Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan, warnte deshalb auf CNN vor Panikmache: "Wir sollten die Leute beruhigen. Wir konzentrieren uns auf die Sicherung der Grenzen. Wir planen nicht, eine Abschiebe-Polizei einzusetzen, Donald Trump plant das auch nicht."

Die Republikaner im Kongress wären schon aus finanziellen Gründen gegen eine massive personelle Aufrüstung der Abschiebebehörde und ihrer Vollzugsbeamten. Somit spricht vieles dafür, dass Trump als Präsident seine weitgehenden Ankündigungen nur zum Teil umsetzen kann. Denkbar wäre allerdings eine Verschärfung von Obamas Praxis, indem Trump die Zahl der Abschiebungen deutlich forcieren lässt. Und die Behörden anweist, illegale Einwanderer schon wegen kleinerer Verkehrsdelikte in Abschiebehaft zu nehmen. Die Aktienkurse privater Gefängnisbetreiber sind jedenfalls nach Trumps Wahlsieg schon deutlich angestiegen.