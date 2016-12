Die Menschen in Aleppo hoffen, sicher aus der Stadt und weiter in die Region Idlib zu kommen. Doch auch dort ist die Lage katastrophal, berichtet Janine Lietmeyer vom Malteser Hilfsdienst. Es mangele an medizinischer Versorgung und Unterbringungsmöglichkeiten.

Janine Lietmeyer vom Malteser Hilfsdienst koordiniert die Hilfe in Syrien und der Türkei. "Das Kinderkrankenhaus und die Blutbank, die wir in Aleppo betrieben haben, mussten ihre Pforten schließen", berichtet Lietmeyer. Die syrischen Regierungstruppen hätten die Stadteile, in denen sich die Einrichtungen befinden, eingenommen, das syrische Personal sei geflohen und harre jetzt in den südlichen Teilen Aleppos aus, um evakuiert zu werden.

Die Menschen aus den Rebellengebieten in Aleppo wollten in die Region Idlib, so Lietmeyer. Denn im Westteil der Stadt müssten sie Verfolgung, Verschleppung oder gar Erschießung fürchten. "In der Region Idlib und weiter im Norden des Landes erhoffen sich die Menschen eine realtive Sicherheit - zumindest vor den Luftbombardements."

Janine Lietmeyer, Malteser International, zur humanitären Situation in Aleppo

"Diese Schlacht wird andernorts weiter gehen"

Aber: "Der Krieg ist mit der Schlacht um Aleppo nicht entschieden. Es ist ein Sieg der syrischen Regierung und ihrer Alliierten - aber für die humanitäre Lage der Menschen und für die Sicherheitslage innerhalb Syriens wird Schlimmeres zu befürchten sein. Wenn diese Schlacht geschlagen ist, wird es weitergehen andernorts."

Wie können Hilfsorganisationen konkret vor Ort helfen? "Wir arbeiten von der Türkei aus", so Lietmeyer. "Seit zwei Jahren ist es nicht mehr möglich, internationale Helfer nach Syrien zu entsenden. Wir arbeiten mit Ärzten, Krankenschwestern, Zivilisten zusammen, die versuchen, die medizinische Versorgung in den Rebellengebieten aufrechtzuerhalten." Momentan würden vor allem Zelte und Decken an die Geflohenen verteilt, denn in der Region Idlib lebten bereits 800.000 Vertriebene. Unterbringung, Hygiene und medizinische Versorgung der Menschen sei sehr schlecht. "Die Menschen campieren auf freien Feldern. Es ist kalt, es ist Winter - die Situation ist so dramatisch wie ich sie kaum beschreiben kann."

