Seit zehn Monaten überbrückt in Spanien eine geschäftsführende Regierung die ergebnislose Suche nach einer Koalition. Heute entscheiden die Sozialisten, ob sie mit einer Enthaltung dem konservativen Ministerpräsidenten Rajoy zu einer weiteren Amtszeit verhelfen.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Ein Meer aus Schirmen ist gestern Nachmittag vor der Zentrale der Sozialisten in Madrid zu sehen. Es regnet kräftig. Das Wetter passt zur Stimmung unter den Parteimitgliedern, die sich hier versammelt haben: Sie sind wütend über die Haltung der aktuellen Parteispitze. Denn sie ist dafür, sich bei einer Wiederwahl von Ministerpräsident Mariano Rajoy im Parlament zu enthalten - und ihm damit zu einer weiteren Amtszeit zu verhelfen.

Beim Nein bleiben ...

Spaniens Ministerpräsident Rajoy gewann mit seinen Konservativen die Wahlen im Dezember und im Juni - doch eine Regierungsmehrheit bekam er danach nicht zustande.

"No es no" - "Nein heißt Nein", rufen die Demonstranten. Sie sind Anhänger des zurückgetretenen Parteichefs Pedro Sánchez, der durch sein "Nein" im Parlament in den vergangenen Monaten verhindert hatte, dass die Konservativen wieder die Regierung bilden konnten. Die Mehrheit der Basis der sozialistischen Partei steht hinter der Strategie des Ex-Vorsitzenden. "Ich fände es nicht gut, wenn es zu einem Bruch zwischen den Mitgliedern unserer Partei und der aktuellen Parteiführung käme", sagt die Parlamentsabgeordnete Margarita Robles. "Wir brauchen einen Politikwechsel in Spanien. Und deshalb bin auch ich dafür, dass wir bei unserem Nein bleiben."

Diese Haltung vertreten einige Politiker in der Führungsebene der Sozialisten. Sie kritisieren die konservative Partei Spaniens vor allem wegen ihrer vielen Korruptionsfälle und finden, dass Parteichef Rajoy dafür die Verantwortung trage. Deshalb dürfe er nicht wieder die Regierung anführen.

... oder Rajoy mit Enthaltung stützen

"Wir haben die Wahl zwischen einer Enthaltung oder Neuwahlen", sagt Javier Fernandez, Interims-Vorsitzender der Sozialisten

Aber unter den ranghohen Sozialisten sind auch viele Verfechter einer Enthaltung bei einer Wiederwahl Rajoys. Sie argumentieren, dass Spanien endlich eine funktionstüchtige Regierung brauche - nach inzwischen zehn Monaten politischem Stillstand. Der Interims-Vorsitzende der Sozialisten, Javier Fernandez, sagt: "Wir haben die Wahl zwischen einer Enthaltung oder Neuwahlen." Denn genau die würden anstehen, wenn die Sozialisten bei ihrem "Nein" bleiben und bis Ende des Monats keine neue Regierung steht.

Die Sozialistische Partei ist diejenige, der Neuwahlen wohl am meisten fürchten muss. Umfragen sagen voraus, dass sie weiter kräftig Stimmen verlieren würde - nach ihren historisch schlechten Ergebnissen bei den Parlamentswahlen im Dezember und im Juni. Deshalb gehen die meisten Beobachter davon aus, dass die Partei heute für eine Enthaltung bei einer Wiederwahl Rajoys stimmen wird. Spanische Medien sprechen davon, dass die Sozialisten vor der schwierigsten Entscheidung in ihrer Geschichte stehen.

König Felipe hat für morgen und Dienstag Regierungskonsultationen angesetzt und wird dabei Rajoy vermutlich erneut mit der Regierungsbildung beauftragen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 23. Oktober 2016 um 06:04 Uhr