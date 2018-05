An diesem Wochenende findet in Dallas der Jahreskongress der US-Waffenlobby statt. Seit dem Schulmassaker in Parkland ist der Druck auf die NRA gewachsen - sie reagiert auf ihre eigene Weise.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Benny Ward ist Präsident des lokalen Vereins der Waffensammler in Dallas, im US-Bundesstaat Texas. Jedes Jahr fährt er zur Konferenz der Waffenlobby, der National Rifle Association (NRA).

"Du kannst verschiedene Pistolen, Gewehre und halbautomatische Waffen sehen. Du kannst sie fast alle in die Hand nehmen, vor allem die neuen. Du musst spüren, ob sie zu Dir passen", schwärmt Ward.

Dieses Jahr müsse er nicht weit fahren, erzählt Ward im lokalen Radiosender. Die NRA-Mitglieder sind zu ihm nach Dallas gekommen. Auch US-Präsident Donald Trump und sein Vizepräsident Mike Pence werden erwartet. Wenn sie kommen, ist das Tragen von Waffen im Konferenzzentrum allerdings verboten.

NRA: die Freiheit verteidigen

Ansonsten aber spricht NRA-Cheflobbyist Chris Cox vom weltgrößten Festival der amerikanischen Freiheit. Er sagt: "Die Linke dreht durch. Deren Freunde in den Medien schreiben böse Berichte. Aber wir stehen wieder auf und tun was immer nötig ist, um diese Freiheit zu verteidigen."

Die NRA will verhindern, dass nach dem Schulmassaker vom Parkland mit 17 Toten oder dem Amoklauf von Las Vegas mit 59 Toten der Kauf von Waffen oder deren Besitz eingeschränkt wird. Die Nachricht wiederholt NRA-Chef Wayne LaPierre im hauseigenen Fernsehkanal - unterlegt mit dramatischer Musik:

"Geht es um ein Verbot des Kaufs von Waffen an Jugendliche unter 21 Jahren, dann lehnen wir die Idee ab, dass man die Fehler lokaler Polizisten, der Bundespolizei und Politik lösen kann, indem man zehn Millionen 18-, 19- und 20-Jährigen das Recht auf Waffenbesitz vorenthält."

Beide Seiten mobilisieren

Gegen die Konferenz gab es von Anfang an Protest. Frederick Haynes, Pfarrer einer lokalen Baptisten Gemeinde wirft der NRA vor, den "USA eine Waffe an den Kopf zu halten".

Der Bürgermeister von Dallas verlangt, die Tagung zu verlegen. Die NRA antwortete, kein Politiker könne der Organisation verbieten in die Stadt zu kommen. Man sei doch längst da.

Das Parkland-Massaker in Florida mobilisiert Schüler und Studenten - wie hier an einer High School in Arizona im März.

"Politische Führung im Schwitzkasten"

Donna Schmidt gehört der Organisation "Mütter verlangen Taten" an. Sie betont: "Mich besorgt die Führung der NRA, die das Ziel verfolgt, waffenfreie Räume abzuschaffen. Und die halten unsere politische Führung im Schwitzkasten. Das wird sich ändern."

Schmidt half eine Demonstration vor dem Rathaus am Samstag zu organisieren. Dazu kommen auch Überlebende des Schulmassakers von Parkland, das Anlass für landesweite Proteste war.

US-Präsident Trump hielt auch 2017 eine Rede auf dem NRA-Kongress.

Im November wird gewählt

Aber Tatsache ist eben auch, dass die Mitglieder der NRA nach dem Schulmassaker erst einmal das Scheckbuch gezückt haben. Im März hat die NRA 2,4 Millionen Dollar eingesammelt - so viel Geld wie in keinem anderen Monat in den vergangenen 18 Jahren.

Insofern gibt sich Cheflobbyist Cox unbeeindruckt vom angekündigten Protest: "Die können ihren Spaß haben, ihre Spielchen spielen. Aber wir werden feiern und gestärkt daraus hervorgehen mit der moralischen Verpflichtung, im November sicherzustellen, dass es so weitergeht."

Im November sind Halbzeitwahlen in den USA für Abgeordnete und Senatoren. Die Waffenlobby und deren Gegner werden in Dallas versuchen, so viele Anhänger wie möglich zu überzeugen, sich als Wähler registrieren zu lassen.