Nobelpreis für Physik Was ist Topologie?

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an die Quantenphysiker Thouless, Haldane und Kosterlitz. Die gebürtigen Briten werden für die Erforschung sogenannter topologischer Phasenübergänge und topologischer Phasen von Materie geehrt. Aber was bedeutet das eigentlich?

Von Simona Dürnberg, NDR

Die theoretischen Physiker David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz haben sich die Topologie zunutze gemacht, um physikalisch beschreiben zu können, dass Materie ungewöhnliche Zustände und Phasen annehmen kann.

Kommt Materie normalerweise nur in drei Aggregatzuständen vor - fest, flüssig oder gasförmig - , treten bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt und in ultradünnen Schichten weitere, sogenannte exotische Zustände auf: Ein Feststoff kann plötzlich zum Supraleiter werden und so Elektronen widerstandsfrei passieren lassen. Um diese rätselhaften Materiezustände erforschen und erklären zu können, nahmen Thouless, Haldane und Kosterlitz die Topologie zu Hand.

Von Donuts und Kaffeetassen

Die Topologie ist ein Teilgebiet der Mathematik und beschäftigt sich mit den Eigenschaften mathematischer Strukturen, die unter Verformungen erhalten bleiben. Das Wort Topologie stammt aus dem Griechischen, topos bedeutet Raum oder Ort. Das Befassen mit topologischen Räumen kann man sich so vorstellen: Zwei Räume sind als gleich anzusehen, wenn sie durch Biegen, Strecken oder Dehnen ineinander verformt werden können.

So wird in der Topologie nicht zwischen einer Kaffeetasse und einem Donut unterschieden. Denn diese beiden Körper sind topologisch "gleich". Durch das Verformen (Quetschen oder Dehnen) können sie ineinander überführt werden, dann sind sie homöomorph.

Tür zu einer "unbekannten Welt" geöffnet

Kosterlitz und Thouless entdeckten bereits in den 1970er-Jahren, dass sich mit der Topologie ungewöhnliche Veränderungen von Materie erklären lassen. Bei normalen Phasenübergängen, beispielsweise zwischen Eis und Wasser, verändern sich die Symmetrieeigenschaften, bei topologischen Phasenübergängen trifft das nicht zu.

Die Akademie würdigt, dass Thouless, Haldane und Kosterlitz der Menschheit eine Tür zu einer "unbekannten Welt" eröffnet haben. Dafür haben die Quantenforscher "fortschrittliche mathematische Methoden" benutzt - beispielsweise Superkonduktoren, Superfluide oder dünne magnetische Schichten. "Dank ihrer Pionierarbeit ist die Jagd auf neue und exotische Zustände von Materie eröffnet", heißt es in der Begründung des Nobelpreiskomitees.

Clas Oliver Richter, ARD Stockholm, zu den Gewinnern des Nobelpreis für Physik

tagesschau 12:00 Uhr, 04.10.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-220023~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Bisher noch keine direkte Anwendung

Haldane zeigte sich nach der Bekanntgabe überrascht. Kosterlitz, der die frohe Botschaft unterwegs in Finnland überliefert bekam, war ebenfalls überwältigt. "Ich bin sehr, sehr froh", erklärte er und erzählte, dass er von der Auszeichnung durch einen Anruf von Bekannten erfahren habe. Das Nobelpreiskomitee habe ihn nicht direkt erreichen können.

Die Pionierarbeit von Thouless, Haldane und Kosterlitz motivierte bereits in den letzten Jahrzehnten zahlreiche andere Forschungsgruppen, sich für die Topologie zu interessieren - und diese in physikalischen Systemen aufzuspüren. Eine direkte Anwendung haben diese Arbeiten bisher zwar noch nicht erfahren. Doch "viele Menschen erhoffen sich davon künftige Anwendungen sowohl in der Materialforschung als auch in der Elektronik", erklärte das Komitee.

Gewinner für Physik-Nobelpreis stehen fest

tagesschau 14:00 Uhr , 04.10.2016, Clas Oliver Richter, ARD Stockholm







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-220043~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 04. Oktober 2016 um 16:00 Uhr.