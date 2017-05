Gipfelort gesucht Die NATO hat noch nicht entschieden

Wo findet der nächste NATO-Gipfel statt? Laut einem Bericht der "Welt" sollen Deutschland und Frankreich das Angebot der Türkei, das Treffen in ihrem Land auszurichten, verhindert haben. Die NATO sagt aber, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel

Weder Zeit noch Ort stünden für das nächste Gipfeltreffen fest, heißt es auf Anfrage aus dem NATO-Hauptquartier. "Die Türkei hat bei der Begegnung der Staats- und Regierungschefs vergangene Woche angeboten, einen der nächsten Gipfel auszurichten, wenn auch nicht unbedingt den im kommenden Jahr", erklärte wörtlich ein Bündnis-Sprecher.

Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte vor wenigen Tagen ein erneutes Treffen auf Spitzenebene für kommendes Jahr angekündigt, ohne allerdings das mit einem genauen Datum oder einer Ortsangabe zu versehen. Nun berichtete die Zeitung "Die Welt", Deutschland habe im Verbund mit anderen Staaten verhindert, dass der nächste NATO-Gipfel in der Türkei stattfinden werde.

Keine Sympathien für Erdogan

Der Nordatlantikrat - das wichtigste Entscheidungsgremium der NATO - hat sich jedenfalls nach Informationen des ARD-Europastudios Brüssel in dieser Frage bislang nicht festgelegt. Gleichzeitig liegt auf der Hand, dass bei einer Reihe von Alliierten die Lust auf einen Gipfel in der Türkei nicht sehr ausgeprägt sein dürfte: Unter anderem nachdem Präsident Erdogan während des Referendums-Wahlkampfs europäischen Staaten "Nazi-Praktiken" vorgeworfen hatte. Auch die Verhaftungswelle in der Türkei und die Entlassung fast der Hälfte des Generalstabs hatte Experten zufolge das Vertrauen in den NATO-Partner schwer erschüttert.

Es sei auch eine Option, einen vollwertigen Gipfel im neuen NATO-Hauptquartier in Brüssel abzuhalten, sagte nun ein Bündnis-Sprecher. Entscheidungen würden zu gegebener Zeit getroffen. Es gilt als nicht unwahrscheinlich, dass ein Beschluss bereits in den kommenden Wochen, im Umfeld des nächsten Verteidigungsminister-Treffens fällt.

K. Küstner, ARD Brüssel

