Hinter einem Schrank hatte es sich Mafia-Boss Pelle - genannt "Mamma" - gemütlich gemacht: mit Matratze, Ventilator und Wasser. Doch nach mehreren Stunden Suche zerrten italienische Polizisten den 54-Jährigen hervor. Auf ihn wartet eine ähnlich enge Behausung.

Die italienische Polizei hat einen seit fünf Jahren flüchtigen Mafiaboss gefasst. Der 54-jährige Antonio Pelle - genannt "Mamma" - wurde in einem Bunker unter seinem Haus in der süditalienischen Kleinstadt Bovalino aufgespürt. Pelle galt als der Boss der 'Ndrangheta in San Luca.

50 Polizisten brauchten mehrere Stunden, um Mafia-Boss "Mamma" in seinem Schrank-Versteck zu finden.

In die Duisburger Mafia-Fehde verstrickt?

Die Mafiajäger aus Reggio Calabria hätten mehrere Stunden gebraucht, sein Versteck zu finden, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. 50 Sicherheitskräfte hätten ein Haus durchsucht, in dem Pelle sich bereits in der Vergangenheit aufgehalten hatte, berichtete ein Beamter im Fernsehen. Erst das wachsame Auge eines Polizisten habe das Versteck hinter einem Schrank entdeckt. Dort habe sich ein Raum mit Matratze, Ventilator und einigen Wasserflaschen befunden.

Pelle war seit 2011 auf der Flucht, als er aus dem Krankenhaus von Locri türmte. Nach seiner Ergreifung muss er nun noch eine 20-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels, Waffenschmuggel und der Mitgliedschaft in einer Mafiavereinigung absitzen.

Sein Name stand auf der Liste der 100 meistgesuchten Kriminellen Italiens, sollte aber in die Top Ten aufrücken. Der Pelle-Clan wird mit der Bluttat von Duisburg in Verbindung gebracht, wo bei einer Mafia-Fehde im August 2007 sechs Männer vor einer Pizzeria erschossen wurden.

Ende einer Flucht: Pelle klettert aus seinem Versteck.

Teil der mächtigsten Mafiaorganisation

Die in der Region Kalabrien beheimatete 'Ndrangheta gilt als die mächtigste der italienischen Mafiaorganisationen. Während der Staat nach den spektakulären Attentaten auf die Untersuchungsrichter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino 1992 vor allem die Cosa Nostra auf Sizilien bekämpfte, konnte die 'Ndrangheta im Verborgenen weiterwachsen.