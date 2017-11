Libyen hat sich für das aggressive Verhalten seiner Küstenwache entschuldigt: Mitglieder eines Patrouillenbootes hatten Schüsse nahe der deutschen Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" abgefeuert. Das deutsche Schiff beteiligt sich im Mittelmeer an der Rettung von Flüchtlingen.

Nach einem provokanten Seemanöver vor der libyschen Küste hat sich die Küstenwache des Landes offiziell entschuldigt. Wie der "Spiegel" berichtet, richtete sich das Manöver offenbar gegen die deutsche Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern", die sich im Mittelmeer im Rahmen der Mission "Sophia" am Einsatz gegen Schlepper und an der Rettung von Flüchtlingen beteiligt.

Bei dem Manöver, das sich demnach bereits am ersten November ereignete, untersuchten Crewmitglieder der deutschen Fregatte rund 50 Kilometer vor der libyschen Küste ein Flüchtlingsboot nach Spuren. Plötzlich kam ein Patrouillenboot der libyschen Küstenwache auf die "Mecklenburg-Vorpommern" zu. Warnungen per Funk hätte die Besatzung des Bootes ignoriert und an Bord der deutsche Fregatte hätten deutsche Soldaten Schüsse gehört, die offenbar ins Wasser abgefeuert worden seien.

Chef der libyschen Küstenwache "enttäuscht"

Nun folgte die Entschuldigung - vom Chef der libyschen Küstenwache persönlich. Abdalh Toumia sei "persönlich enttäuscht" von diesem "unprofessionellen Verhalten" des Führers des Patrouillenboootes, wie er EU-Diplomaten und dem Kommandeur der "Sophia"-Mission mitteilte. Die Schüsse seien Teil eines Tests der Bordwaffen gewesen. Ein solcher Vorfall werde sich nicht wiederholen.

Die EU unterstützt seit Monaten die Ausbildung der libischen Küstenwache. Die Mission "Sophia" war bereits 2015 gestartet, um Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Viele Flüchtlinge versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. In diesem Jahr kamen bei dem Versuch, das Meer zu überqueren, bereits rund 3000 Menschen ums Leben.

Erneut erleiden Flüchtlingsboote Schiffbruch

Am Samstag verunglückte erneut ein Flüchtlingsboot vor Libyens Küste. Mehr als 30 der Insassen seien ertrunken, teilte die libysche Marine mit. 60 der Migranten an Bord hätten gerettet werden können. In den Gewässern habe es zudem einen weiteren Schiffbruch gegeben. Alle 140 Flüchtlinge hätten gerettet werden können. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren laut dem Flüchtlingshilfswerks UNHCR mindestens 20 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Diese Angaben wurden von der libyschen Küstenwache bislang nicht offiziell bestätigt.

