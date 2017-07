Weitere Themen am EuGH

Neben dem Grundsatzurteil zum sogenannten Dublin-System beschäftigt sich der EuGH mit zwei weiteren Themen:



Zur Klage Ungarns und der Slowakei gegen die Umverteilung von Migranten wird ein wichtiges Grundsatzurteil erwartet: Die beiden Länder sowie Rumänien und Tschechien waren 2015 bei einer EU-Mehrheitsentscheidung überstimmt worden, bis zu 120.000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland in Europa zu verteilen. Sie wehren sich auch aus grundsätzlichen Erwägungen gegen die Aufnahme der Menschen, was in der EU zu einem Dauerzwist ohne Lösung geführt hat. Dem Verfahren wird deshalb besondere Bedeutung zugemessen. Es werden zunächst nur die Schlussanträge erwartet, jedoch folgt der EuGH diesen Gutachten oft.



In einem zweiten Verfahren zum Dublin-System sollen die Luxemburger Richter Fristen im Asylverfahren klären. Grundlage ist ein Fall aus Deutschland. Ein Eritreer wehrt sich gegen seine Überstellung aus der Bundesrepublik nach Italien.