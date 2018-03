EU-Gipfel zum Brexit Kein "Rosinenpicken" für May

Die 27 übrigen EU-Staaten haben die Leitlinien für die weiteren Brexit-Verhandlungen festgelegt. Viel mehr als ein Freihandelsabkommen ist für London demnach nicht drin. Einigkeit herrscht beim Thema Russland.

Die EU hat ihre roten Linien für die Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit gezogen. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten verabschiedeten bei ihrem Gipfel in Brüssel Leitlinien für die kommenden Gespräche.

Darin lehnen sie ein "Rosinenpicken" Großbritanniens beim Zugang zum EU-Binnenmarkt in bestimmten Wirtschaftsbereichen ab. London wird aber ein "ausgewogenes, ehrgeiziges und weitreichendes Freihandelsabkommen" ohne Zölle auf Waren in Aussicht gestellt.

May hofft auf "beispiellos enge" Partnerschaft

Mit Verabschiedung der Leitlinien werde es in den Verhandlungen "eine neue Dynamik" geben, sagte die britische Premierministerin Theresa May. "Ich glaube, dass wir dies nun im Geiste von Zusammenarbeit, gleichfalls im Geiste von Chancen für die Zukunft angehen." Sie hoffe auf eine beispiellos enge und umfassende Partnerschaft mit der EU. Sie lobte die "erheblichen Fortschritte" bei den Verhandlungen in den vergangenen Tagen.

Der Brexit ist für Ende März 2019 geplant. Danach soll eine Übergangsphase bis Ende 2020 folgen. In dieser Zeit soll Großbritannien Mitglied des EU-Binnenmarktes bleiben, aber in den Entscheidungsgremien kein Stimmrecht mehr haben. Handelsabkommen mit anderen Staaten kann London dann nur nach Genehmigung der EU in Kraft setzen.

May zeigte sich zuversichtlich über den weiteren Verlauf der Brexit-Verhandlungen.

In den nächsten Monaten soll nun besprochen werden, wie es ab 2021 weiter geht. Im Oktober soll ein Austrittsabkommen stehen, das schon Eckpunkte für die künftigen Beziehungen enthalten soll. Die EU spricht in ihren Leitlinien von einer "möglichst engen Partnerschaft". Diese soll neben Handel und wirtschaftlicher Zusammenarbeit auch einen gemeinsamen Kampf gegen Terror und internationale Kriminalität umfassen sowie eine Kooperation bei Verteidigung und Außenpolitik.

EU lässt Schlupfloch offen

Die von London gewünschte Einbeziehung von Finanzdienstleistungen wird nicht erwähnt. May sagte dagegen vor kurzem, herkömmliche Modelle könnten nicht funktionieren. Sie wolle die "breiteste und tiefstmögliche Partnerschaft - die mehr Sektoren abdeckt und eine weitergehende Kooperation bedeutet als jedes Freihandelsabkommen heute weltweit".

Sie schlägt vor, dass zumindest einzelne Branchen die EU-Regeln weiter einhalten und damit faktisch eine Brücke zum Binnenmarkt erhalten. Die EU lehnt das ab. Eine Teilnahme am Binnenmarkt nur für einzelne Branchen sei nicht möglich. Die Tiefe der Partnerschaft sei begrenzt durch die britischen Vorgaben, Binnenmarkt und Zollunion zu verlassen. Das werde unweigerlich Reibungsverluste im Handel bringen. Kontrollen seien unausweichlich. Dies werde negative wirtschaftliche Folgen haben, vor allem für Großbritannien.

Sollte London seine Position aber noch einmal überdenken, sei auch die EU dazu bereit, heißt es in den Leitlinien weiter. May ließ in Brüssel kein Wackeln erkennen. Sie sprach erneut davon, man solle "eine starke künftige Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft" aushandeln.

Irlands Ministerpräsident Leo Varadkar will auch nach dem Brexit offene Grenzen zu Nordirland.

Zukunft Nordirlands bleibt unklar

Ein weiterer Knackpunkt der Verhandlungen bleibt Irland, das in der mühevoll befriedeten Nachbarschaft zu Nordirland und Großbritannien keine neuen Grenzzäune akzeptieren will. Für eine offene Grenze müsste Nordirland auch nach dem Brexit zum Wirtschaftsraum der EU gehören. Diese sogenannte "Auffang-Lösung" für den Fall, dass es nicht zu einem umfassenden Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU kommt, wäre eine politische Niederlage der Regierung May.

Irlands Ministerpräsident Leo Varadkar sagte, er werde die Brexit-Einigung blockieren, falls keine zufriedenstellende Lösung für die irische Grenze gefunden werde.

Einzelne Mitglieder offen für Sanktionen gegen Russland

Im Fall Skripal kann sich Großbritannien hingegen der Solidarität der anderen EU-Staaten sicher sein. Die Staats- und Regierungschefs stellten sich klar an die Seite der britischen Regierung. Es sei "höchst wahrscheinlich, dass die Russische Föderation verantwortlich ist", erklärten sie am Donnerstag. Die EU beschloss, ihre Botschafter in Moskau für Konsultationen zurückzuberufen.

Darüber hinaus erwägen mehrere Mitgliedstaaten eigene Strafmaßnahmen gegen Russland. Die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite äußerte die Erwartung, dass "viele Länder" in den kommenden Tagen Schritte auf nationaler Ebene gegen Russland verkünden würden. Dabei dürfte es nach britischem Vorbild vor allem um die Ausweisung russischer Diplomaten gehen.

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis stellte die Ausweisung russischer Diplomaten in Aussicht. "Wir werden wahrscheinlich in diese Richtung gehen", sagte er. Das Thema werde am Montag vom Kabinett in Prag beraten.

Auch der dänische Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen zeigte sich offen für Maßnahmen gegen Russland. Seine Regierung werde in den kommenden Tagen einseitige Schritte "sehr gründlich in Betracht ziehen", sagte er. Laut Rasmussen beauftragen die Staats- und Regierungschefs der EU zudem ihre Außenminister damit, die "nächsten möglichen Schritte" auf EU-Ebene zu prüfen. Diese könnten dann von den EU-Chefs beim nächsten regulären Gipfel im Juni beraten werden.

Polizeibeamte in Salisbury, wo der russische Ex-Spion Skripal aufgefunden worden war.

Österreich will keine Diplomaten ausweisen

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz legte sich hingegen darauf fest, zunächst keine einseitigen diplomatischen Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen. Wien werde keine russischen Diplomaten ausweisen.

Russland äußerte sich zurückhaltend zur Reaktion der EU. "Wir bedauern das", sagte ein Sprecher des Präsidialamts. Der Kreml-Sprecher kritisierte, die Beschlüsse basierten auf Vermutungen, Beweise gebe es nicht.

