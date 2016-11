Beim Absturz eines bolivianischen Flugzeugs in Kolumbien sind 76 Menschen getötet worden. Fünf Menschen überlebten laut Behörden das Unglück. An Bord waren 81 Menschen, darunter auch das brasilianische Fußballteam Chapecoense.

Fünf Menschen haben den Absturz einer Chartermaschine in Kolumbien überlebt, 76 Menschen wurden getötet. An Bord der Maschine waren insgesamt 81 Personen - darunter auch die Mannschaft des brasilianischen Erstliga-Fußballclubs Chapecoense. Journalisten begleiteten das Team, das am Mittwoch in Medellín das erste Spiel der Finalrunde des Südamerika-Cups gegen Atlético Medellín bestreiten sollte. Die Mannschaft war über Santa Cruz de la Sierra in Bolivien Richtung Medellín in Kolumbien geflogen. Unter den Überlebenden sollen drei Mitglieder der Mannschaft sein.

Die Luftfahrtbehörden erklärten, die Maschine - ein Kurzstreckenflugzeug vom Typ British Aerospace 146 der bolivianischen Charterfluggesellschaft Lamia - habe gegen 22.00 Uhr wegen eines elektronischen Fehlers einen Notfall gemeldet. Die Maschine sei bei dem Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Uniäon vom Radar verschwunden, sagte Iván Viera vom Notdienst von Antioquia.

Polizisten seien als Erste zu der schwer zugänglichen Unglücksstelle gelangt, teilte die Behörde weiter mit. Die Gegend sei wegen Nebels nur auf dem Landweg zu erreichen, nicht aus der Luft. Ein Rettungs-Hubschrauber der Luftwaffe habe deshalb seinen Einsatz abbrechen müssen.

Rettungskräfte kümmern sich um einen der Überlebenden des Flugzeugunglücks.

Finale der Copa Sudamericana abgesagt

Der südamerikanische Fußballverband Conmebol hat inzwischen das Finale des Vereinswettbewerbs Copa Sudamericana abgesagt. "Alle Aktivitäten der Conmebol werden bis aufs Weitere ausgesetzt", heißt es in der Mitteilung des Verbandes.



Der Wettbewerb ist nach der Copa Libertadores der zweitwichtigste Clubwettbewerb in Südamerika. "Es ist ein trauriger Tag für den Fußball", sagte der Präsident des kolumbianischen Vereins Atlético, Juan Carlos de la Cuesta.

Der brasilianische Präsident Michel Temer erklärte, dass die Regierung die Angehörigen der Opfer unterstützen werde. Sein Mitgefühl sei bei den Hinterbliebenen.

In den sozialen Netzwerken trauert der Fußballverein Chapecoense um seine toten Mannschaftsmitglieder:

Einer der bekanntesten Spieler in der Geschichte des Vereins ist der Deutsch-Brasilianer Paulo Rink, der in der Bundesliga von 1997 bis 2002 auch für Bayer Leverkusen spielte und auch in der deutschen Nationalmannschaft zu einigen Einsätzen kam. Auf Twitter drückte er sein Mitgefühl für die Familien der verunglückten Spieler aus:

Paulo Rink @paulorink Não tenha palavras para descrever minha tristeza com essa notícia.. minha solidariedade à familia dos jogadores e a cidade @ChapecoenseReal Twitter 29.11.2016 11:06 Uhr via

Flugzeug mit 81 Insassen in Kolumbien abgestürzt

A. Herrberg, ARD Buenos Aires

29.11.2016 09:39 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. November 2016 um 07:30 Uhr.