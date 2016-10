Es ist noch nicht das Ende des Abgasskandals - aber ein Meilenstein auf dem Weg dorthin: Ein hochrangiger US-Richter hat angedeutet, dem ausgehandelten 15-Milliarden-Dollar-Vergleich zuzustimmen. Nächste Woche soll die Entscheidung fallen.

Im VW-Abgasskandal steht die wohl wichtigste Einigung kurz bevor: Ein US-Bundesgericht deutete an, dem gut 15 Milliarden Dollar teuren Vergleich zwischen dem deutschen Autobauer, amerikanischen Klägern und den US-Behörden zustimmen zu wollen. Richter Charles Breyer sagte während einer Anhörung in San Francisco, er tendiere stark dazu, den Deal zu genehmigen. Die endgültige Entscheidung solle bis zum 25. Oktober fallen.

Der Vergleich sieht vor, dass Volkswagen insgesamt rund zehn Milliarden Dollar Entschädigung an betroffene Autofahrer in den USA zahlt. Konkret geht es dabei um 480.000 Besitzer von Dieselfahrzeugen mit Zwei-Liter-Motor. Die übrigen Milliarden fließen als Strafzahlungen an die Behörden. Das Geld soll der Bekämpfung der Luftverschmutzung und der Förderung emissionsfreier Autos zugutekommen.

Der großen soll noch eine kleine Einigung folgen

Nicht in den Vorschlag einbezogen sind rund 80.000 Drei-Liter-Dieselwagen. Richter Breyer forderte Volkswagen auf, bis zu einer Anhörung am 3. November konkrete Lösungsvorschläge auch für diese Fahrzeuge zu präsentieren. Der Konzern hat in Aussicht gestellt, die Schummeleien bei diesen Wagen ohne aufwändige Umrüstung, sondern mittels einer relativ einfachen Überarbeitung der Software beheben zu können.

Volkswagen hatte sich zudem erst vor Kurzem mit von dem Skandal betroffenen US-Vertragshändlern auf einen Vergleich geeinigt. Demnach sollen die 652 Händler insgesamt 1,2 Milliarden Dollar erhalten. Auch dieser Vergleich muss von dem Gericht in San Francisco noch gebilligt werden.