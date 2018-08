Wegen Zertifizierungsproblemen liefert Volkswagen bis Ende dieses Jahres keine Hybrid-, Erdgas- und Elektrofahrzeuge aus. Die Prüfstände seien als Spätfolge des Abgasskandals ausgelastet, berichtet die "Welt am Sonntag".

Wer sich ein Hybrid-, Erdgas- oder Elektroauto von VW zulegen will, muss sich auf Wartezeiten bis ins Jahr 2019 hinein einstellen. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Wegen Problemen mit der Zertifizierung liefert VW demnach in diesem Jahr keine Hybrid-, Erdgas- oder Elektroautos aus. "Für Fahrzeuge mit Hybrid- und Erdgasantrieb nehmen wir zurzeit keine Bestellungen mehr an", sagt ein VW-Sprecher der Zeitung.

Spätfolge des Abgasskandals

Der Grund liegt laut "Welt am Sonntag" an einer Spätfolge des Abgasskandals: Volkswagen konnte nicht alle Modelle umweltfreundlicher Autos rechtzeitig nach dem neuen Abgas-Prüfzyklus WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) zertifizieren, da die vorhandenen Prüfstände ausgelastet seien. Dem Konzern fehlten schlicht die Prüfstände und die Ingenieure, um Neuwagen nach dem neuen Standard zertifizieren zu lassen, so der Bericht.

Dass ausgerechnet die als umweltfreundlicher geltenden Hybrid-, Erdgas- und Elektroautos nicht mehr lieferbar sind, liegt dem VW-Sprecher zufolge daran, dass sie vergleichsweise selten verkauft werden und daher nicht mit Priorität behandelt wurden.

Vorwürfe an die Politik

"Wir haben gedacht, dass wir das besser managen", räumt VW-Chef Herbert Diess im Bericht der Zeitung ein, "aber die Mannschaft hat alles gegeben". In Richtung EU-Kommission und Bundesregierung teilt er dann aus: "Die Einführung des WLTP ist hastig und schlecht von der Politik vorbereitet worden." Normal seien Vorlaufzeiten von zwei bis drei Jahren. In diesem Fall hätten die Behörden ein bis eineinhalb Jahre weniger Zeit gelassen.

VW-Chef Diess: "Mannschaft hat alles gegeben."

Die Abgasaffäre, die den VW-Konzern bisher schon mehr als 27 Milliarden Euro gekostet hat, wird nun insgesamt noch teurer, schreibt die "Welt am Sonntag". Bis zu 250.000 Autos, die fertig produziert, aber noch nicht zertifiziert wurden, müssten zwischengeparkt werden. Damit es nicht noch mehr würden, drossele Volkswagen im zweiten Halbjahr an mehreren Tagen die Produktion.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 05. August 2018 um 09:00 Uhr und die tagesschau um 10:00 Uhr.