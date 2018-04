FAQ zu Kita-Streiks Erste Hilfe für Eltern

Zahlreiche Kitas bleiben wegen erneuter Warnstreiks geschlossen. Jetzt ist das Organisationstalent der Eltern gefordert. Wohin mit den Kindern? Wie sage ich es meinem Chef? Kann ich zu Hause bleiben? Antworten, die helfen, alles unter einen Hut zu bringen.

Von Kolja Schwartz und Frank Bräutigam, SWR

Einfach wegbleiben von der Arbeit geht auf keinen Fall. Das Wichtigste ist: mit dem Arbeitgeber sprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Bei einem angekündigten Streik müssen Eltern das im Vorfeld tun. Wenn die Kita mal ganz spontan geschlossen bleibt, sollten Eltern so schnell wie möglich Kontakt zum Chef aufnehmen. Das gilt auch, wenn man wegen des Streiks zu spät kommen wird, weil man die Kinder zum Beispiel noch zur Oma bringen muss. Wer einfach so unentschuldigt zu spät kommt oder fehlt, dem droht eine Abmahnung.

Wenn der Streik angekündigt wurde - so wie jetzt - dürfen Eltern nicht von der Arbeit fernbleiben. Sie sind in der Pflicht, einen Ersatz für die Kinderbetreuung zu finden, seien es andere Eltern, Großeltern oder auch einen Babysitter. Der kostet natürlich Geld, das aus eigener Tasche bezahlt werden muss. Das Geld dafür bekommt man leider nicht zurück. Auch eine Erstattung der Kita-Gebühren zu verlangen, hat wenig Aussicht auf Erfolg.

Arbeitende Eltern "in Not" können für die Zeit des Streiks in Absprache mit dem Arbeitgeber entweder unbezahlt ein paar Tage frei nehmen oder Urlaub nehmen. Wenn keine wichtigen betrieblichen Gründe gegen den Urlaub sprechen, muss der Arbeitgeber ihn kurzfristig genehmigen. In Absprache mit dem Chef ist auch ein spontaner Abbau von Überstunden möglich.

Eine weitere Möglichkeit ist das "Home-Office". Wenn der konkrete Job es zulässt und der Chef damit einverstanden ist, könnten Arbeitnehmer also vielleicht ein paar Tage von zuhause aus arbeiten. Einen Anspruch darauf hat man aber nicht. Dass man zu Hause dann auch wirklich seine Arbeit erledigt, versteht sich von selbst.