24 Stunden lang streikten die Flugbegleiter bei Eurowings und Germanwings - rund 400 Flüge fielen aus. Um Mitternacht ist der Ausstand laut Plan beendet worden, der Flugbetrieb soll wieder regulär weitergehen. Doch für kommende Woche sind bereits neue Streiks angekündigt.

Nach 24 Stunden ist der Streik des Kabinenpersonals bei den Lufthansa-Billigtöchtern Eurowings und Germanwings um Mitternacht laut Plan beendet worden. Eurowings zufolge soll der Betrieb heute wieder regulär weitergehen. Aufgrund des eintägigen Ausstands mussten nach Aussage von Eurowings knapp 400 der geplanten 555 Flüge gestrichen werden. Etwa 40.000 Passagiere waren betroffen.

In der kommende Woche müssen sich Kunden aber schon wieder auf Einschränkungen und Flugausfälle einstellen. Die Kabinengewerkschaft Ufo will den Arbeitskampf dann noch einmal ausweiten und an zwei Tagen zu weiteren Streiks bei der Lufthansa-Tochter aufrufen. Das bestätigte UFO-Vorstand Nicoley Baublies gegenüber tagesschau.de. An welchen zwei Tagen und zu welchen Zeiten der Ausstand weitergehen solle, gab die Gewerkschaft noch nicht bekannt.

Eurowings prüft rechtliche Schritte

Unterdessen prüft die Airline im Falle des aktuellen Ausstands einen Gang zum Arbeitsgericht: "Wir werden jetzt juristisch untersuchen, wer für diesen Streik die Verantwortung trägt, und behalten uns entsprechende rechtliche Schritte vor", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Streik sei unverhältnismäßig gewesen. UFO habe einen scheinbaren Konflikt um Teilzeitmodelle genutzt, um neben der kleineren Eurowings GmbH mit 23 Jets auch die größere Teilgesellschaft Germanwings (58 Maschinen) "über Nacht und ohne jede Vorwarnung streikfähig zu machen".

UFO-Vorstand Baublies reagierte gelassen. Die Arbeitsgerichte hätten ständig mit solchen einstweiligen Verfügungen zu tun, sagte er dem SWR: "Das machen Arbeitgeber heutzutage leider standardmäßig, statt sich inhaltlich auseinanderzusetzen." UFO sei gut vorbereitet, "wir haben uns nichts vorzuwerfen." Weitere Arbeitsniederlegungen schloss er nicht aus.

Gescheiterte Tarifverhandlungen

Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation hatte ihre Mitglieder am Mittwoch zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Bei Eurowings geht es um die Gehälter und die Arbeitsbedingungen der Flugbegleiter. Bei Germanwings geht es um Teilzeitregelungen für die Kabinenmitarbeiter. "Auf unser Forderungspaket wurde nicht eingegangen, mehrere Termine fielen ersatzlos aus und das 'Angebot' von Germanwings zu Teilzeiten lässt eine Entlastung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht zu", sagte UFO-Verhandlungsführerin Sylvia De la Cruz einer Mitteilung zufolge. "Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Interessen im Rahmen eines Arbeitskampfes durchzusetzen."

Noch mehr Streiks bei Eurowings

U. Bühlmann, DLF

