Neue Sorgen um Chinas Wirtschaft: Exporte brechen ein

Stockender Welthandel, aber auch hausgemachte Probleme: China hat im September deutlich weniger Waren exportiert als erwartet. Die Ausfuhren gingen im Jahresvergleich um zehn Prozent zurück. Baustellen gibt es viele.

Von Axel Dorloff, ARD-Hörfunkstudio Peking

China hat im September deutlich weniger Waren exportiert als erwartet. Um zehn Prozent sind die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, zugleich sind auch die Importe geschrumpft. Die Zollverwaltung in Peking hat heute die neuen Zahlen vorgelegt.

Lange Gesichter bei Chinas Analysten und Wirtschaftsexperten. Die erneut schwachen Handelszahlen aus dem September zeigen: Chinas Wirtschaft steht weiter vor großen Problemen. Experten hatten für den September mit einem Rückgang der Exporte um drei Prozent gerechnet. Jetzt sind die Ausfuhren im Jahresvergleich um zehn Prozent eingebrochen. Nach den offiziellen Zahlen sind auch die Importe um 1,9 Prozent geschrumpft.

Viele Baustellen

Als Gründe werden der stockende Welthandel, aber auch hausgemachte Probleme genannt. Baustellen gibt es viele: steigende Immobilienpreise, hohe Verschuldung der Unternehmen, riesige Überkapazitäten in Chinas Schwerindustrie. Weil die Löhne in China steigen, weichen immer mehr Produzenten nach Indien oder in andere Länder Südostasiens aus. Die schwachen Importe weisen darauf hin, dass die Binnennachfrage in China nicht so steigt wie sich die Regierung in Peking das vorstellt.

Neues Wachstumsmodell soll her

Chinas Führung will die wirtschaftlichen Probleme mit einem konsequenten Strukturwandel in den Griff bekommen. Statt weiter die Werkbank der Welt zu sein, soll ein neues Wachstumsmodell her: mit mehr Binnenkonsum, mehr Innovation, mehr Hochtechnologie und einem größeren Dienstleistungssektor.

Bei dem schleppenden Reformtempo in China sind die meisten Experten allerdings skeptisch, ob dieser Umbau reibungslos gelingt. Die chinesische Führung strebt für dieses Jahr weiter ein Wirtschaftswachstum von 6,5 bis sieben Prozent an.