Tomi Ungerer gestorben "Halb Bürgerschreck, halb Heuschreck"

Tomi Ungerer galt als der Zeichner mit dem schärfsten Strich der westlichen Welt. Vielbegabt und provokant machte er Kinderbücher, politische Plakate und erotische Karikaturen. Nun starb er 87-jährig.

Von Sybille Müller, SWR

Über den Dingen zu stehen, das war bis zuletzt nicht seine Sache, er war lieber unten, mittendrin. Tomi Ungerer, Zeichner und Lebenskünstler, blieb trotz Weltkarriere immer in seiner elsässischen Heimat verwurzelt. Das wechselvolle deutsch-französische Verhältnis war das Thema, das ihn prägte und das er am häufigsten mit seiner spitzen Feder aufgespießte - "dieses Hin und Her zwischen Krieg, Deutschland, Frankreich, Kanonenfutter und so weiter", sagte er dazu. "Und jetzt gibt es endlich Frieden und sogar Freundschaft."

Ungerer wusste, was das bedeutet. Als Jean-Thomas wird er 1931 im französischen Straßburg geboren, in seiner Schulzeit erlebt er die Annektierung des Elsass‘ durch die Nazis. Das ist der Stoff für seine ersten Zeichnungen. Hier schon zeigt sich seine besondere Begabung für die politische Karikatur und die Respektlosigkeit, mit der er zu Werke geht. Aus dem Krieg macht der 13-jährige Tomi ein Kartenspiel.

Trauer um Zeichner und Illustrator Tomi Ungerer

Erster Erfolg in New York

1956 bricht er in New York zu neuen Ufern auf. Hier hat der bunte Vogel mit den unterschiedlichsten Dingen Erfolg mit Kinderbüchern, Illustrationen und Plakaten. "Ich will nicht identifiziert sein für eine Sache oder eine andere Sache", betont er. "Ich mag, Kinderbücher zu machen an einem Tag, und dann am nächsten Tag mache ich vielleicht Plakate oder Reklamen." Überhaupt sei er "total unter Drang und Stress. Zu viele Ideen."

Und er provoziert. Das FBI stellt ihn unter Beobachtung, aus politischen und moralischen Gründen. Seine erotomanischen Zeichnungen, die klinische Darstellung des Sexismus schockieren. "Damals war es ein Skandal, das Buch ist noch in Amerika und in England verboten. Aber ich bin auf vielen Listen meistens schwarz."

Auch so kann man auf deutsche Befindlichkeiten blicken: Tomi Ungerer in seinem Museum in Straßburg im Jahr 2016.

Ein eigenes Museum zu Lebzeiten

Nicht nur in seiner Heimatstadt Straßburg wird der Provokateur inzwischen hoch geehrt, dort sogar seit 2007 mit einem eigenen Museum. Die Ausstellungen wechseln regelmäßig, um den verschiedenen Facetten Ungerers gerecht zu werden: dem preisgekrönten Kinderbuchautor, der schon kleinen Lesern einiges zumutet, genauso wie dem Agitator und Meister des politischen Plakats.

"Mir ist eine Barrikade lieber als ein Stau auf der Autobahn. Ich muss immer einen Grund haben, um für etwas zu kämpfen", sagte er einmal. "Halb Bürgerschreck, halb Heuschreck", so hat sich Tomi Ungerer selbst beschrieben, erotischer Provokateur bis zum Schluss. Nun ist er im Alter von 87 Jahren in Irland im Haus seiner Tochter gestorben.

Tomi Ungerer mit 87 Jahren gestorben

Sabine Wachs, ARD Paris

