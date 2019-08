Die US-Schriftstellerin Toni Morrison ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie zählte zu den einflussreichsten afroamerikanischen Autorinnen der USA - und erhielt als erste den Literaturnobelpreis.

Trauer um Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison: Die 88-Jährige sei am Montagabend im Montefiore Medical Center in New York gestorben, teilte ihr Verlag Alfred A. Knopf mit. "Obwohl ihr Ableben ein gewaltiger Verlust ist, sind wir dankbar, dass sie ein langes, gutes Leben gelebt hat", erklärten ihre Angehörigen. Sie sei "friedlich verstorben".

Pulitzer-Preis für "Menschenkind"

Morrison galt als eine der einflussreichsten afroamerikanischen Autorinnen der USA und war die erste, die den Literaturnobelpreis erhielt. Die Jury lobte im Jahr 1993 ihre "visionäre Kraft und poetische Prägnanz", mit der sie eine wichtige Seite der amerikanischen Gesellschaft beleuchte.

Zu Morrisons bekanntesten Werken zählen "Sehr blaue Augen", "Solomons Lied", "Jazz", "Paradies" und "Menschenkind". Für "Menschenkind" gewann sie 1988 auch den Pulitzer-Preis.

Der damalige US-Präsident Barack Obama hat der US-Schriftstellerin Toni Morrison die Freiheitsmedaille verliehen.

Professur in Princeton

Morrison wurde 1931 in Lorain im US-Bundesstaat Ohio geboren. Sie studierte Anglistik und unterrichtete englische Literatur. An der Elite-Universität Princeton hatte sie eine Professur für afroamerikanische Literatur inne.