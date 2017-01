Er galt als "Schwäbischer Columbo": Dieter-Werner Steck wurde als "Tatort"-Kommissar Bienzle einem Millionenpublikum bekannt. Zuhause war er aber auch auf der Theaterbühne. Nun ist Steck im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der Schauspieler Dieter-Werner Steck ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Bekannt wurde der Waiblinger mit Trenchcoat und Schlapphut als Stuttgarter "Tatort"-Kommissar Ernst Bienzle. Von 1991 bis 2007 ermittelte er in 25 Fällen. Er galt in der Rolle als Grantler, der nach dem Prinzip "gucken, verstehen, verhaften" arbeitete. Wichtig war ihm auch das Lokalkolorit. Das fehle seinen Nachfolgern, hatte Steck mal reklamiert.

Geboren wurde er 1936 in Waiblingen. Wie sein Großvater wollte er Schauspieler werden. Dreißig Jahre lang stand er beim Württembergischen Staatstheater in Stuttgart auf der Bühne. Lange Zeit waren seine Film- und Fernsehprojekte nur sporadische Ausflüge - bis zu seinem Engagement im "Tatort". 1996 trat er auch in der SAT1-Serie "Ein Mann sieht rot" an. Den "Tatort" verließ Steck nicht ganz freiwillig. Am Alten Schauspielhaus in Stuttgart spielte der TV-Kommissar im Ruhestand seine Rolle auf der Bühne weiter.