Das Grinsen und der Bart waren seine Markenzeichen. "Völlig unerwartet" ist Burt Reynolds laut Familienmitgliedern gestorben

Von Nicole Markwald, ARD-Studio Los Angeles

Burt Reynolds lächelt mit seinem dichten, dunklen Schnäuzer die blondgelockte und knapp gekleidete Farrah Fawcett an: Das Paar war der Hingucker in der Actionkomödie "Auf dem Highway ist die Hölle los".

Damals, im Jahre 1981, war Reynolds einer der gefragtesten Hollywoodstars. Kein Schauspieler bescherte den Kinokassen zwischen 1978 und 1982 so großen Zulauf wie er. Auch in "Ein ausgekochtes Schlitzohr" jagte er über amerikanische Highways. Er spielte in "Das schönste Freudenhaus in Texas" an der Seite von Dolly Parton, in "Zwei Dicke Freunde" war er neben Goldie Hawn zu sehen.

Nacktaufnahmen von Reynolds in der Cosmopolitan

Nach kleineren Rollen am Broadway und im Fernsehen wie in der Westernserie "Rauchende Colts" gelang dem ehemaligen Footballspieler mit "Beim Sterben ist jeder der Erste" der Durchbruch in Hollywood. Es ist eine seiner bemerkenswertesten Rollen: Neben Jon Voight und Ned Beatty spielte Reynolds einen Großstädter, der während einer Kanufahrt im Süden auf zwei Einheimische trifft - das Treffen eskaliert in Gewalt.

Der Schauspieler Burt Reynolds mit seiner damaligen Ehefrau Loni Anderson auf einem Bild aus dem Jahr 1987.

Fast zeitgleich zum Film, der von der Kritik sehr wohlwollend aufgenommen wurde, erschien das Frauenmagazin Cosmopolitan mit einer Nacktaufnahme von Reynolds. Eine Entscheidung, die er später bereute: Reynolds glaubte, dass die Aufregung um sein Nacktfoto dem Film schadete.

Reynolds lebte ein Leben voller Hollywood-Cliches: Er galt als Sexsymbol, war lange von Schmerzmitteln abhängig, ging trotz Gagen in Millionenhöhe pleite, lieferte sich mit seiner zweiten Frau, der Schauspielerin Loni Anderson, eine der absurdesten Scheidungsschlachten Hollywoods. Und er hatte oft kein glückliches Händchen bei der Rollenwahl, wie er selbst später zugab:

"Ich habe immer die Rollen genommen, die am meisten nach Spaß klangen, nicht die, die mich am meisten herausfordern würden."



1997 wurde er für den Oscar nominiert

Zu den Rollen, die er ablehnte: Han Solo in "Star Wars", der "Pretty Woman"-Part, der dann an Richard Gere ging, die Hauptrolle in "Einer flog über das Kuckucksnest" und "Zeit der Zärtlichkeit" - beides Rollen, für die Jack Nicholson einen Oscar erhielt. Sieben Mal musste er gebeten werden, bis er endlich zusagte, in dem Film "Boogie Nights" die Rolle des Porno-Regisseurs Jack Horner zu übernehmen. Sein Schauspiel brachte ihm 1997 eine Oscar-Nominierung ein.

Zuletzt hatte Reynolds große gesundheitliche Probleme. Nun starb er in einem Krankenhaus in Florida im Alter von 82 Jahren. Schon vor Jahren sagte Reynolds in einem Interview, trotz seiner diversen Schwierigkeiten habe er ein wundervolles Leben gehabt.

Schauspieler Burt Reynolds im Alter von 82 Jahren gestorben

Nicole Markwald, ARD Los Angeles

