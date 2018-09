Der US-Schauspieler Burt Reynolds ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Alter von 82 Jahren gestorben. Reynolds wurde unter anderem mit dem Film "Ein ausgekochtes Schlitzohr" berühmt.

Der US-Schauspieler Burt Reynolds ist tot. Das berichten mehrere US-Medien. Der 82-Jährige sei in einem Krankenhaus in Florida gestorben, sagte sein Manager Erik Kritzer dem Branchenblatt "Hollywood Reporter". Zu den erfolgreichsten Filmen des Schauspielers gehörten "Beim Sterben ist jeder der Erste", "Ein ausgekochtes Schlitzohr" und "Auf dem Highway ist die Hölle los".

Reynolds wurde besonders in den 1970er-Jahren berühmt - anfangs als Sexsymbol und Macho, den er regelmäßig in Actionfilmen verkörperte. Später wirkte er oft in Komödien mit und war auch häufiger im Fernsehen zu sehen. Nach einigen traditionellen Action-Streifen wie "Raven" (1996) und dem von der Kritik verrissenen Film "Striptease" (1996) gelang ihm mit "Boogie Nights" 1997 ein Comeback auf der Kinoleinwand.

Ausschweifender Lebensstil

Neben der Schauspielerei machte Reynolds etwa mit einem langen Rechtsstreit von sich Reden, den er mit seiner Ex-Frau Loni Anderson austrug und in dessen Folge er sich für bankrott durch die Scheidung erklärte. Auch Fehlinvestitionen in eine Restaurantkette in den 80er-Jahren und ein ausschweifender Lebensstil hatten dazu beigetragen. Er selbst sagte über seine bewegte Laufbahn: "Immer wieder kommen junge Schauspieler zu mir und fragen mich, welche Fallen im Filmgeschäft lauern - denn sie wissen, dass ich in jede davon getappt bin."