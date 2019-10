Schon in den 1960er-Jahren war er ein Star in der Tschechoslowakei, dann eroberte er Deutschland. Sein Markenzeichen: Der böhmische Akzent. Nun ist Karel Gott mit 80 Jahren gestorben.

Von Kilian Kirchgeßner, ARD-Studio-Prag

Dieser eine Titel, den er am Anfang der Karriere zum ersten Mal gesungen hatte, verfolgte ihn bis ins hohe Alter. Die "Biene Maja", das Titellied zur gleichnamigen Fernsehserie, hat Karel Gott berühmt gemacht.

Auf das Lied sei er stolz, sagte er selbst, aber ein bisschen hat er doch stets damit gehadert: "Wenn man sagt, das ist der, der die Biene Maja singt, dann wird man identifiziert nur mit einem Lied. Das ist das, was mich immer ein bisschen enttäuscht."

Superstar in der Heimat

Das Titellied zu "Biene Maja" kennt in Deutschland jedes Kind.

Seine Karriere begann in einem ganz anderen Genre. Als Rock'n'Roller wurde er in seiner Heimat bekannt. Schon in den 1960er Jahren füllte er ganze Hallen.

Ursprünglich war Karel Gott gelernter Elektromechaniker. Dass er Talent hat zum Singen, stellte sich bei Gesangswettbewerben heraus, an denen er in den 1950er-Jahren immer wieder teilnahm.

Schnell wurde er in der damaligen Tschechoslowakei zum Superstar - damals war in dem abgeschotteten Land der Hunger nach westlichen, vor allem amerikanischen Liedern gewaltig. Die erste Single, die Karel Gott veröffentlichte, war ein Remake des amerikanischen Erfolgs "Moon River", gesungen auf Tschechisch.

1963 war das, und von Anfang an wollte er als Sänger nicht auf einen Stil festgelegt werden. "Mein Ehrgeiz war immer, vielseitig zu sein, mehrere Farben im Repertoire zu haben: Rock'n'Roll, aber auch Jazz und Swing." Am Konservatorium verfeinerte er seine Gesangskunst, um Belcanto zu schaffen, aber auch Schlager und Arien.

Der Akzent war sein Markenzeichen

Karel Gott mit seiner Frau Ivana 2017 beim Medienpreis "Goldene Henne" in Leipzig

In Deutschland wurde Karel Gott als Schlagersänger berühmt. Weit mehr als drei Jahrzehnte stand er hier auf der Bühne und spielte mehrere hundert Titel auf Deutsch ein.

Sein Markenzeichen, den böhmischen Akzent, hat er dabei bewusst gepflegt. Ganz am Anfang seiner Karriere, sagt er, habe ihm das einer seiner Weggefährten empfohlen: "Wenn wir dich präsentieren als Tscheche, dann musst du als Tscheche wirken, echt, typisch. Das war klar, das habe ich sofort begriffen."

Aus der Tschechoslowakei in den Westen zu emigrieren, das sei für ihn nie in Frage gekommen, sagte Karel Gott. Kritiker warfen ihm zeitlebens vor, dass er sich nie vom kommunistischen Regime distanziert, sondern mit ihm gemeinsame Sache gemacht habe. Er selbst wies das stets zurück: "Heldentum ist zu bleiben und nichts mit dem Regime zu machen - in keiner Organisation, keiner Partei, keiner Bewegung. Einfach nur schön singen!"

Lebemann bis ins hohe Alter

Karel Gott gab bis ins hohe Alter den Lebemann. Aus drei Beziehungen hatte er vier Töchter. Als die jüngste auf die Welt kam, war er fast 70 Jahre alt. Eine erste Krebserkrankung im Jahr 2015 schien er gut überstanden zu haben. Er trat auch wieder auf der Bühne auf.

Als aber jetzt bekannt wurde, dass er an Leukämie erkrankt ist, wirkte es so, als nehme Karel Gott selbst allmählich Abschied. Mit seiner inzwischen 13-jährigen Tochter Charlotte sang er ein Lied, in dem es heißt: Auf allen deinen Wegen werde ich Dir, mein Stern, weiter leuchten.

Das war das persönliche Vermächtnis von Karel Gott - weit mehr als 60 Jahre nach seinen ersten Auftritten als Rock'n'Roll-Sänger.

Schlagerstar Karel Gott ist gestorben - ein Nachruf

Kilian Kirchgeßner, ARD Prag

02.10.2019 11:06 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.