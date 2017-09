Die Sängerin Joy Fleming ist tot. Sie starb im Alter von 72 Jahren, wie ihr Sohn und ihr Manager bestätigten. Fleming war vor allem durch den Song "Ein Lied kann eine Brücke sein" bekannt, mit dem sie Deutschland 1975 beim Grand Prix de la Chanson vertrat.

Die Blues-, Rock- und Schlagersängerin Joy Fleming ist tot. Sie sei am Mittwochabend "ohne Vorerkrankung friedlich eingeschlafen", teilte ihr Management im baden-württembergischen Hilsbach bei Sinsheim mit. "Mit ihr verlieren wir eine großartige Sängerin, eine aufopferungsvolle Mutter und eine liebevolle Lebensgefährtin, welche voll im Leben stand", hieß es in der Stellungnahme.

Bekannt war vor allem ihr Song "Ein Lied kann eine Brücke sein", mit dem sie im Jahr 1975 am Eurovision Song Contest in Stockholm teilnahm, allerdings nur den drittletzten Platz belegte. International fand ihre Stimme Bewunderung: "Sie haben die beste Stimme, die ich je in Deutschland gehört habe", sagte ihr Janis Joplin, als Fleming in den 1970er-Jahren im einzigen Deutschlandkonzert der Amerikanerin im Vorprogramm auftrat.

Fleming war für ihre rockige Stimme bekannt. 1975 trat die Sängerin in Frankfurt am Main beim deutschen Vorentscheid für den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson mit ihrem Titel "Ein Lied kann eine Brücke sein" auf.

In der Pfalz aufgewachsen

Fleming - so ihr Künstlername - wurde 1944 als Erna Raad in der Pfalz geboren und wuchs in Mannheim auf. Nach mehreren Jahren als Sängerin in verscheidenen Bands begann sie ab 1972 sich eine Karriere als Solistin aufzubauen. Mit dem Mannheimer Mundartstück "Neckarbrückenblues" gelang ihr ein Hit, der sie weit über die Stadt hinaus bekannt machte. Kritiker rühmten ihre "mit allen Wassern des Soul und Blues gewaschene Drei-Oktaven-Stimme", die auf Erfolgstiteln wie "Halbblut", "Kall, oh Kall" und "Let me be the one" zu hören war.

Joy Fleming hinterlässt zwei erwachsene Söhne und eine Tochter. Über 40 Jahre lebte die Sängerin auf einem Bauernhof in Sinsheim bei Mannheim mit ihrem Lebenspartner, dem französischen Komponisten und Pianisten Bruno Masselon. Sie betrieb unter anderem eine eigene Plattenfirma mit Musikverlag.

