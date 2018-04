Filme wie "Hair", "Einer flog über das Kuckucksnest" oder "Amadeus" machten ihn weltberühmt. Im Alter von 86 Jahren ist der tschechische Regisseur Milos Forman nun gestorben.

Oscar-Preisträger Milos Forman ist tot. Formans Ehefrau Martina sagte der tschechischen Nachrichtenagentur CTK, ihr Mann sei am Freitag im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Der gebürtige Tscheche erlangte Weltruhm durch Filme wie "Einer flog über das Kuckucksnest" und "Amadeus".

Forman wurde 1932 in der Stadt Caslav geboren. Er war acht Jahre alt, als seine Eltern von der Gestapo verhaftet wurden, beide kamen in Konzentrationslagern ums Leben.

An der Prager Filmakademie lernte Forman sein Handwerk. Mit Filmsatiren wie "Die Liebe einer Blondine" (1965) und "Der Feuerwehrball" (1967) zählte er zu den Vorreitern der experimentierfreudigen Neuen Welle des tschechoslowakischen Films.

Acht Oscars für "Amadeus"

Nachdem mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts im August 1968 der Liberalisierung in der Kulturpolitik ein jähes Ende gesetzt worden war, waren seine Werke verboten worden. Forman emigrierte in die USA. In Hollywood begann er für "Paramount" als Regisseur sowie Drehbuchautor zu arbeiten.

Sein Psychodrama "Einer flog über das Kuckucksnest" gewann 1976 fünf Oscars, darunter für Regie, Hauptdarsteller Jack Nicholson und als bester Film. Mit der Mozart-Biografie "Amadeus" (1984) besiegelte Forman seinen Erfolg in Hollywood. Der Film, der das Musik-Genie in einem neuen, nicht nur freundlichen Licht zeigt, erhielt acht Oscars, auch für die beste Regie.

Forman lebte zuletzt mit seiner dritten Ehefrau und den 1998 geborenen Zwillingssöhnen im US-Staat Connecticut. "Sein Weggang war ruhig, und er war die ganze Zeit von seiner Familie und seinen Nächsten umgeben", sagte sie telefonisch aus den USA. Der letzte Abschied werde im engen Familienkreis stattfinden.

