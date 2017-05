Die Deutsche Diane Kruger ist beim 70. Filmfestival in Cannes mit dem Preis als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Kruger erhielt die begehrte Trophäe für ihre Darbietung in dem Film des Hamburger Regisseurs Fatih Akin "Aus dem Nichts".

Zum besten Schauspieler wurde der US-Star Joaquin Phoenix für seine Rolle in dem Thriller "You Were Never Really Here" gekürt.

Weitere Informationen in Kürze.