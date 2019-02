Er war einer der wichtigsten Film- und Theaterschauspieler im deutschsprachigen Raum. Durch seine Rolle als Adolf Hitler in "Der Untergang" wurde er auch international berühmt. Im Alter von 77 Jahren ist Bruno Ganz nun gestorben.

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Das bestätigte sein Management. Er erlag im Alter von 77 Jahren einer Krebserkrankung.

Ganz zählte zu den wichtigsten Theater- und Filmschauspielern im deutschsprachigen Raum. Auf der Leinwand avancierte er ab Mitte der 1970er-Jahre zu einem der wichtigsten Gesichter des Neuen Deutschen Films. Höhepunkt seiner mehr als 100 Filme umfassenden Laufbahn war seine Darstellung von Adolf Hitler in "Der Untergang" von Oliver Hirschbiegel, mit der er einem internationalen Kinopublikum bekannt wurde.

Durch den des Kinofilm "Der Untergang" wurde Bruno Ganz auch international bekannt. Auf diesem Szenenbild ist er zusammen mit Heino Ferch zu sehen, der Hitlers Reichsarchitekten Albert Speer spielte.

Die Bühne schon als Schüler entdeckt

Ganz wurde am 22. März 1941 als Sohn eines Schweizer Fabrikarbeiters und einer Norditalienerin in Zürich geboren. Schon als Schüler entdeckte er die Bühne für sich. Nach ersten Engagements traf er in Bremen mit Peter Stein einen Regisseur, mit dem er lange zusammenarbeitete. Die von Ganz mitbegründete Berliner Schaubühne wurde in den 1970er-Jahren zum Dreh- und Angelpunkt des europäischen Theaterlebens.

Besonders fruchtbar war seine Zusammenarbeit mit dem Filmregisseur Wim Wenders, unter dessen Regie er die Hauptrolle in "Der amerikanische Freund" (1977) übernahm und einen Engel in "Der Himmel über Berlin" (1987) spielte. 1982 führte Ganz selbst Regie und drehte zusammen mit seinem Schauspielerkollegen Otto Sander den Film "Gedächtnis", ein Porträt der Schauspieler Curt Bois und Bernhard Minetti.

Vielfach ausgezeichnet

2017 spielte Ganz in "Der Trafikant" den Psychoanalytiker Sigmund Freud. Im Sommer 2018 sollte er bei den Salzburger Festspielen den Erzähler in der Mozart-Oper "Die Zauberflöte" spielen. Dazu kam es nicht mehr. Die Proben musste er auf dringenden ärztlichen Rat abbrechen.

Für seine schauspielerischen Leistungen erhielt er unter anderem den Iffland-Ring als höchste Auszeichnung des deutschsprachigen Theaters, den Europäischen Filmpreis, das Bundesverdienstkreuz und die "Goldene Kamera".

Matthias Zeller, ARD Zürich

