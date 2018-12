Israels international bekanntester Schriftsteller Amos Oz ist tot. Das bestätigte seine Tochter. Für sein Werk erhielt der Autor zahlreiche internationale Preise und Ehrendoktorwürden.

Von Frank Ludwig, ARD-Studio Tel Aviv

Der Schriftsteller Amos Oz ist im Alter von 79 Jahren gestorben - die Nachricht traf auch den Sprecher von Israels Staatsradio unüberhörbar schwer.

Wenn es so etwas wie den israelischen Schriftsteller gab, dessen Bücher alle lasen und liebten, dann war es Amos Oz. 1939 noch zur Zeit der britischen Herrschaft in Palästina in Jerusalem geboren, verlor er in jungen Jahren seine Mutter, wuchs in einem Kibbuz auf und lernte dort die Menschen kennen, denen er in seinen ersten Werken ein Denkmal setzte.

Jerusalem als Hauptschauplatz

Doch immer wieder war es das Jerusalem seiner Kindheit, in das er als Schriftsteller zurückkehrte. Zuletzt in seinem großartigen Alterswerk "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis". "Die Eltern nahmen uns mit ins Café, wenn wir ein Eis wollten", schilderte er seine Erinnerungen an die Stadt. "Dann durften wir sie und ihre Freunde nicht stören, mussten möglichst still zuhören bei ihren intellektuellen Gesprächen, stundenlang. Stunden, die ich nutzte, mir alles genau anzuschauen, zuzuhören, einzuprägen und aufzuschreiben." So sei er Schriftsteller geworden.

Oz' Roman "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis" wurde mit Natalie Portman in der Hauptrolle verfilmt.

In mehr als 40 Sprachen wurden die Bücher von Oz übersetzt, und zwar zu einer Zeit, in der es nicht selbstverständlich war, Übersetzungsrechte zu verkaufen, bevor die Bücher fertig geschrieben waren.

Auf den Goethe-Preis war Oz besonders stolz. Zudem war er Israel-Preisträger. Jahrelang stand er auf der Shortlist der Kandidaten für den Literaturnobelpreis.

Für die Verständigung mit den palästinensischen Nachbarn

Doch für Israel war Oz mehr als nur ein Schriftsteller. Jahrelang mischte er sich in den innenpolitischen Dialog ein - eine besonnene Stimme des Ausgleichs und der Verständigung mit den palästinensischen Nachbarn.

Noch bei seinem letzten großen öffentlichen Auftritt, bei der Beerdigung seines engen Freundes, Israels einstigem Staatspräsidenten Shimon Peres vor zwei Jahren, kam Oz darauf zurück. "Und weil Israelis und Palästinenser nicht auf einmal zu einer einzigen glücklichen Familie werden können und zu Flitterwochen ins Doppelbett springen, müssen wir dieses Haus in zwei Wohnungen teilen", sagte er am Grab von Peres. "Doch wo sind heute die mutigen und klugen Politiker, die genau das zustande bringen?"

"Einer der größten Schriftsteller Israels"

Zuletzt war es um Oz ruhiger geworden. Er war gezeichnet vom Krebsleiden, dem er nun erlag und trat nur noch selten in der Öffentlichkeit auf. Premierminister Benjamin Netanyahu würdigte Oz als einen der größten Schriftsteller, die auf israelischem Boden entstanden sind.

Staatspräsident Reuven Rivlin spielte auf das Alterswerk von Oz an, als er in einem Nachruf schrieb: "Es war eine großartige Geschichte von Liebe und Licht, nun bleibt große Finsternis."

