Die Masche: Kriminelle kapern unbemerkt Online-Bankkonten und nutzen diese für Geldwäsche. Nach Recherchen von NDR und "SZ" sind Hunderte Konten der Onlinebank N26 betroffen.

Von Lea Busch, Svea Eckert und Peter Hornung, NDR

Die Probleme bei der deutschen Online-Bank N26 sind größer als bisher bekannt. Nach Recherchen von NDR und "Süddeutscher Zeitung" sind mehrere Hundert Konten des Berliner Instituts offenbar zur Geldwäsche im Zusammenhang mit Onlinebetrug benutzt worden.

Den beiden Medien liegt eine Liste von knapp 400 Konten der N26 mit deutschen IBAN-Nummern vor, die anscheinend im Internet für Fakeshops oder betrügerische Ebay-Konten eingesetzt wurden. Die Liste wurde den beiden Medien von dem Verbraucherschutzforum auktionshilfe.info zur Verfügung gestellt und der N26 zur Prüfung vorgelegt. Kriminelle waren in vielen Fällen durch Identitätsdiebstahl bei Internetbewerbungen, sogenanntes Job-Scamming, an die Konten gelangt.

Online-Banking ist bequem, doch es stellt hohe Anforderungen an die Sicherheit.

Unwissend ein Konto eröffnet

Im Fall eines Angestellten aus Bayern suchte eine falsche Marktforschungsfirma Produkttester, die den Videochat von N26 überprüfen sollten. Doch der junge Mann eröffnete durch seinen vermeintlichen Testanruf ein Konto nicht nur testweise, wie er glaubte, sondern tatsächlich. Die Täter übernahmen das Konto und wickelten darüber ihre kriminellen Geschäfte ab.

Als der Kunde bemerkte, dass etwas faul war, versuchte er zwei Wochen lang vergeblich, von der Bank dazu Auskunft zu bekommen. Erst auf Nachfrage der beiden Medien wurde dem Kunden mitgeteilt, das Konto sei geschlossen worden. Das sei nach Angaben der N26 geschehen, nachdem eine andere Bank die Überweisung eines geprellten Kunden zurückgefordert hatte und der Betrug so offenbar wurde.

Ob und in welcher Höhe dem Kontoinhaber wider Willen ein Schaden entstanden sein könnte, wurde ihm bislang nicht mitgeteilt. N26-Chef Valentin Stalf sagte, im konkreten Fall sei die Kommunikation mit dem Kunden "schlecht gelaufen". Die Bank habe jedoch alles getan, um den Schaden zu minimieren.

Verdächtige Transaktionen nicht hinreichend überwacht?

Bei N26 hakte es den Recherchen zufolge möglicherweise vor allem bei der Überwachung von verdächtigen Transaktionen. Mutmaßlich Kriminelle konnten die Konten jeweils einige Tage bis einige Wochen, in Einzelfällen sogar über ein Jahr lang für ihre Zwecke nutzen, um Geld aus ihren Geschäften zu waschen.

Teilweise werden die Konten im Netz wie eine Ware gehandelt und wechseln für wenige Hundert Euro den Besitzer. Getäuschten Kontoinhabern drohen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hamburg selbst in Fällen, in denen sie mutmaßlich betrogen wurden, Verfahren wegen leichtfertiger Geldwäsche und Zivilklagen von betrogenen Kunden der Online-Fakeshops. "Das ist das Gefährliche daran", so der auf Geldwäschedelikte spezialisierte Oberstaatsanwalt Gerhard Brinker.

Verteidigt die Sicherheitsstandards und räumt schlechte Kommunikation ein: N26-Gründer Stalf

Bank verteidigt Sicherheitsstandards

Auf mögliche Sicherheitslücken angesprochen, verweist Bankchef Stalf auf die hohen Standards seines Instituts. "Ich glaube auch, dass wir in vielen Bereichen deutlich sicherer sind als der Marktdurchschnitt", so Stalf. "Es gibt einfach Bedrohungsszenarien, da müssen wir uns ständig weiterentwickeln."

Seine Bank habe das gleiche Interesse wie die Finanzaufsicht BaFin und tue deshalb alles, um ihre Verfahren noch sicherer zu machen. Auf neue Betrugsmaschen reagiere man sofort.

N26 gibt zudem an, die in einem BaFin-Rundschreiben von April 2017 festgelegten Vorgaben zum Video-Ident-Verfahren vollständig umgesetzt zu haben. Stalf betont jedoch, BaFin-Rundschreiben seien "kein Gesetz, sondern eine Empfehlung. Das heißt, das kann man umsetzen, man muss es aber nicht", so der N26-Chef.

Was die Finanzaufsicht fordert

Die Finanzaufsicht hatte vor zwei Jahren Anforderungen für die Identifizierung per Videochat formuliert: Kunden sollten im Verlauf von Chats ausdrücklich darauf hingewiesen werden, sie eröffneten gerade ein Bankkonto, und darauf, dass keine Dritten dazu Aufträge erteilten.

Letzteres fragte N26 offenbar zu zaghaft ab, so dass manche nicht merkten, dass sie gerade Teil des Betrugs wurden.

Über dieses Thema berichtet auch die ARD-Sendung Plusminus heute um 21.45 Uhr im Ersten.