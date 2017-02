Yildirim in Oberhausen Ein Präsident statt zwei Kapitäne

Der türkische Ministerpräsident Yildirim hat bei einer Rede in Oberhausen für die Einführung des Präsidialsystems geworben. Vor tausenden Anhängern rief er auf, für eine Verfassungsreform zu stimmen. Etwa 800 Menschen demonstrierten gegen den Yildirim-Auftritt.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat bei einem Werbeauftritt für das geplante Präsidialsystem in seinem Land geworben. "Gibt es in Deutschland etwa zwei Kanzler? In einem Präsidialsystem gibt es natürlich nur einen Präsidenten. Auf einem Schiff kann es nicht zwei Kapitäne geben", so der Yildirim vor tausenden Anhängern in Oberhausen.

"Wer sein Land liebt, sagt 'Ja'"

"Seid ihr für eine große Türkei? Eine starke Türkei? Für Stabilität, Ruhe und Frieden?", fragte der AKP-Politiker bei der Kundgebung. "Dann gebt eine Antwort, die ganz Europa, die ganze Welt hören kann!"

Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Wer sein Land liebt, sagt 'Ja'". Das geplante Präsidialsystem würde Staatschef Recep Tayyip Erdogan mehr Macht einräumen und das Parlament schwächen. An der Volksabstimmung am 16. April können sich auch 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken beteiligen.

Demonstranten am Rande der Rede

Etwa 800 Demonstranten protestierten gegen den Yildirim-Auftritt. Die zwei Gegendemonstrationen verliefen friedlich, wie die Polizei mitteilte. Zwischenzeitlich sei es zu Provokationen zwischen Teilnehmern der Veranstaltung der "Union Europäisch-Türkischer Demokraten" (UETD) und Gegendemonstranten gekommen. Die Polizei schritt ein und erteilte sechs Platzverweise.

Tausende Menschen waren zu Yildirms Auftritt in Oberhausen gekommen., um Yildirims Rede über das Verfassungsreferendum zu hören. Der türkische Ministerpräsident Yildirim und Bundeskanzlerin Merkel führten am Rande der Sicherheitskonferenz ein "ausführliches Gespräch".

Am Morgen hatte Yildirim am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Die Kanzlerin forderte eine faire rechtsstaatliche Behandlung für den Welt-Journalisten Deniz Yücel. Auf diesen Fall bezog sich auch Bundesjustizminister Heiko Maas nach Yildirims Auftritt. Er mahnte die Regierung in Ankara zur Achtung demokratischer Grundrechte.

