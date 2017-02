Türkeis Ministerpräsident Yildirim hat in Oberhausen um Zustimmung für die umstrittene Verfassungsänderung geworben. "Wer sein Land liebt, sagt 'Ja'" - so das Motto der Veranstaltung. In der Stadt demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen Yildirims Auftritt.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat bei einer Kundgebung in Oberhausen die Zuhörer aufgerufen, für die umstrittene Verfassungsänderung zu stimmen. . "Wer sein Land liebt, sagt 'Ja'" - hieß das Motto der Veranstaltung, die im Vorfeld scharf kritisiert worden war. Besonders bei den Grünen und der Linkspartei war der Auftritt Yildirims wenige Wochen vor dem umstrittenen Referendum auf harsche Kritik gestoßen. Sevim Dagdelen von der Linkspartei rief die Bundesregierung auf, Yildirims "Werbefeldzug für die Diktatur" zu verbieten.

Am Morgen hatte Yildirim am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen.

Proteste gegen Yildirims Auftritt

In Oberhausen demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen Yildirims Auftitt. Nach Polizeiangaben verliefen die Proteste friedlich. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Das türkische Volk soll über die Verfassungsänderung am 16. April abstimmen. Wahlberechtigt sind auch im Ausland lebende Türken. Das neue System würde Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mehr Machtbefugnisse einräumen und das Parlament schwächen.