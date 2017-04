"Women20 Summit" Illustre Runde für ein wichtiges Thema

Vier Frauen mit Einfluss: In Berlin diskutierten Kanzlerin Merkel, IWF-Chefin Lagarde, Königin Maxima und Trump-Tochter Ivanka über Gleichberechtigung und Lohngefälle. Trump verteidigte das Frauenbild ihres Vaters, Merkel kam beim Thema Feminismus ins Stottern.

Es sind einflussreiche Frauen, die sich in Berlin zum "Women20"-Treffen zusammengefunden haben: Bundeskanzlerin Angela Merkel, IWF-Chefin Christine Lagarde, die niederländische Königin Maxima und US-Präsidententochter Ivanka Trump. Gemeinsam diskutierte die Runde über Möglichkeiten, die Chancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Die Rechnung sei einfach, so Lagarde: Gleichberechtigung sorge für mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze, die Wirtschaft würde differenzierter gestaltet und der Handel gestärkt. Zudem würde Diskriminierung eingedämmt, was wiederum der Wirtschaft zugute käme.

Es gab auch heitere Momente trotz schwieriger Themen: Ivanka Trump, Christine Lagarde und Angela Merkel auf dem Podium.

Lagarde setzte sich in diesem Zusammenhang auch für Lohngleichheit ein - ein Thema, über das auch in Deutschland lange gestritten wurde. Erst im März hatte der Bundestag ein Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen verabschiedet. Firmen sollten ihre Daten über die Bezahlung von Frauen offenlegen, forderte Lagarde. Die Vizechefin der Bank of America, Anne Finucane, betonte, dass Unternehmen erfolgreicher seien, in denen es gleiche Bezahlung von Männern und Frauen gebe.

"Women20-Summit": Weltwirtschaft aus Frauensicht

tagesschau 16:00 Uhr, 25.04.2017, Justus Kliss, RBB







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-282445~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Merkel strebt internationalen Fonds für Frauenförderung an

Merkel regte zur besseren Förderung von Frauen in Entwicklungsländern einen etwa von Deutschland, den USA, Kanada und den Niederlanden gefüllten Kapitalstock an. Dieser könnte bei der Weltbank angesiedelt und weiter aufgestockt werden. Der Zugang von Frauen zu finanziellen Möglichkeiten müsse verbessert werden, forderte Merkel. "Das wollen wir in den politischen Prozess einspeisen." Frauen in Entwicklungsländern müssten mehr Kleinkredite bekommen. Frauen könnten besser und lebensnäher wirtschaften.

Feminismus-Frage bringt Merkel ins Stottern

Etwas aus dem Konzept kam Merkel, als sie mit der Frage konfrontiert wurde, ob sie eine Feministin sei. Sie setzte zu einer Antwort an, verstummte dann aber zunächst. Dann erklärte sie, zwischen ihr und Feministinnen gebe es "Gemeinsamkeiten und Unterschiede", sagte sie. Feministinnen wie Alice Schwarzer hätten in der Vergangenheit "schwere Kämpfe" ausgefochten, sagte die Kanzlerin. Da wolle sie nun nicht einfach herkommen und behaupten, sie sei Feministin. "Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken", sagte Merkel. Mit nach Hause von der Veranstaltung nehme sie nun "den Zwang darüber nachzudenken, ob ich Feministin bin oder nicht".

Ist Merkel eine Feministin? Trump und Lagarde baten zur Abstimmung.

Ivanka Trump verteidigt ihren Vater

Besondere Aufmerksamkeit wurde Trump-Tochter Ivanka zuteil. Die First Daughter bezeichnete ihre derzeitige politische Rolle noch als klein und sich selber als Neuling: "Ich bin noch ganz am Anfang. Ich höre zu, ich lerne viel."

Sie verteidigte ihren Vater Donald Trump gegen Kritik, die er sich mit früheren abschätzigen Kommentaren über Frauen eingehandelt hatte. Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass ihr Vater eine positive Haltung gegenüber Frauen habe und auch ihre Rolle in der Arbeitswelt schätze. Auch sie selbst sei ohne jede Hürde aufgewachsen, sagte die Tochter des Milliardärs Trump. "Ich konnte alles erreichen, was ich erreichen wollte. Ich konnte den Weg gehen, den ich gehen wollte." Ihr Vater habe ihr alles ermöglicht. "Es gab keinen Unterschied zwischen mir und meinen Brüdern."

Keine "direkte Einladung" der Kanzlerin

Das Weiße Haus hatte im Vorfeld mitgeteilt, dass Ivanka Trump auf "direkte Einladung" der Kanzlerin nach Berlin reise. Vize-Regierungssprecher Georg Streiter stellte klar, dass Trump auf Einladung des Verbands deutscher Unternehmerinnen komme - dass diese Einladung aber auf einen "Wink" der Bundesregierung erfolgt sei.

Die Idee zu Ivanka Trumps Visite entstand bei Merkels Washington-Besuch im März. Dort hatte die Kanzlerin erstmals die Tochter des Präsidenten getroffen, der großer Einfluss auf die Politik im Weißen Haus nachgesagt wird. Präsident Trump ernannte die 35-Jährige kürzlich offiziell zu seiner Beraterin, sie hat ein eigenes Büro im Weißen Haus. Auch ihr Mann Jared Kushner wirkt als Präsidentenberater im Weißen Haus.

"Women20" ist Teil des Dialogprozesses der G20 - der Runde der führenden Industrie- und Schwellenländer. Das W20-Format bringt regelmäßig Vertreterinnen von Wirtschaft, Verbänden und Politik zusammen. Sie beraten darüber, wie die wirtschaftliche Lage von Frauen und ihre Stellung am Arbeitsmarkt verbessert werden kann und wie ihnen Wege ins Unternehmertum eröffnet werden können. Deutschland hat in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft inne und richtet im Sommer den G20-Gipfel aus.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 25. April 2017 um 16:00 Uhr.