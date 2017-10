Die Meldung über eine Sicherheitslücke im heimischen WLAN dürfte gestern viele verunsichert haben - vor allem, als dann das zuständige Bundesamt aufrief, vorerst auf Online-Banking und Shopping im Netz zu verzichten. Doch Experten halten die Warnung für überzogen.

Nach dem Bekanntwerden einer Sicherheitslücke beim Verschlüsseln von WLAN-Hotspots gestern hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik noch am Abend eine Warnung herausgegeben: Wer mit dem Standardverfahren WPA2 sein WLAN sichert, sollte auf Online-Banking und Einkäufe im Netz verzichten; so lange, bis Updates verfügbar seien.

Experten vom Chaos Computer Club halten diese Warnung allerdings für überzogen. "Mir erscheint die generelle Warnung vor Online-Banking und Shopping im eigenen WLAN als überzogen, wenn die Kanäle jeweils selbst (mit https:// oder VPN) verschlüsselt sind", sagte der Sprecher des Clubs, Linus Neumann, der Nachrichtenagentur dpa.

Das BSI hatte vom Einkaufen im Netz via WLAN gewarnt, obwohl die meisten Online-Händler einen verschlüsselten Übertragungsweg anbieten, der nicht vom WPA2-Standard abhängt. Nur das kabelgebundene Surfen oder Mobilfunkverbindungen seien laut BSI derzeit sicher: "Nutzen Sie Ihr WLAN-Netzwerk so, als würden Sie sich in ein öffentliches WLAN-Netz einwählen, etwa in Ihrem Lieblings-Café oder am Bahnhof", hieß es. Neumann sieht das anders: "In der Tat kann man bei korrekt verifizierten SSL- oder VPN-Verbindungen die Schwachstelle gelassen sehen. Allerdings wissen Laien nicht immer, was alles zu beachten ist, um eine SSL-Verbindung korrekt zu überprüfen." Vermutlich riete das BSI daher an dieser Stelle zu einer erhöhten Vorsichtsmaßnahme.

Auch IT-Unternehmen relativieren Gefahr

Zuvor hatten bereits führende IT-Unternehmen die tatsächliche Gefahr der Lücke im Verschlüsselungsprotokoll relativiert. Microsoft verwies darauf, dass ein Angreifer sich in unmittelbarer Nähe des WLAN aufhalten müsse. Zudem gebe es auch keine Hinweise darauf, dass die Lücke in der Praxis bislang irgendwo ausgenutzt worden sei.

WPA2 ist ein Verschlüsselungsverfahren zur Absicherung eines WLAN, das bislang als sicher galt. Ältere Standards wie WPA und WEP wurden schon vor Jahren als nicht mehr sicher ausgemustert. Sicherheitsforscher der Katholischen Universität Löwen hatten nach eigenen Angaben nun einen Fehler in dem vierstufigen Verfahren entdeckt, mit dem bei WPA2 die Schlüssel von Sender und Empfänger in einem WLAN ausgetauscht werden. Im dritten Schritt kann der Schlüssel mehrmals gesendet werden. Diese Sicherheitslücke habe ermöglicht, die Verschlüsselung zu knacken.

