Countdown für den Winterblues - Lichthungrige können sich freuen: Es ist Wintersonnenwende. Um 11.44 Uhr zeigt die Südhalbkugel der Erde so weit wie möglich zur Sonne - und die Nordhalbkugel ist so weit von der Sonne abgewandt wie sonst nie in diesem Jahr: Wir erleben somit den kürzesten Tag des Jahres. Ab jetzt geht sie jeden Tag wieder ein paar Minuten später unter.

Die Wintersonnenwende wird schon seit Jahrtausenden gefeiert. Kultstätten wie Stonehenge in Südengland oder die Externsteine bei Detmold werden von vielen besucht. Die evangelische und anglikanische Kirche feiert den 21. Dezember auch als Thomastag beziehungsweise Thomasnacht. Der Name geht auf den ungläubigen Thomas, einen Jünger Jesu Christi zurück. Der Thomastag war Auftakt für ein zwölf Tage dauerndes Glockenläuten - es sollte die bösen Geister vertreiben.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 21. Dezember 2016 um 16:57 Uhr

