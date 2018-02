Bericht des Wehrbeauftragten Sanierungsfall Bundeswehr

Der Bundeswehr geht es schlecht: Es fehlt an Personal und Material, und Kasernen sind in miserablem Zustand. Zu diesem Ergebnis kommt der Wehrbeauftragte in seinem Jahresbericht. Er fordert eine Art Überholspur für besonders dringliche Beschaffungen.

Von Christian Thiels, tagesschau.de

Bartels präsentiert eine lange Mängelliste.

Als Hans-Peter Bartels an diesem Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz war, da konnte er viel davon hören, dass Europa und auch Deutschland mit mehr Selbstbewusstsein auftreten müssten. Und er konnte hören, dass die Bundeswehr dafür nun besser aufgestellt werde. Dem Wehrbeauftragten des Bundestages mögen diese Worte wie wenig realistische Wunschvorstellungen vorgekommen sein, denn Bartels kennt eine ganz andere Bundeswehr. Seine Streitkräfte sind eine Truppe des Mangels, ein Sanierungsfall.

Zum Jahresende seien sechs von sechs deutschen U-Booten außer Betrieb gewesen, zählt er in seinem Jahresbericht auf: "Zeitweise flog von mittlerweile 14 in Dienst gestellten Airbus A-400M-Maschinen keine einzige." Bei vielen Flugzeugen und Hubschraubern fehlten außerdem massiv Flugstunden für die Ausbildung der Besatzungen. Bei der Marine würden alte Schiffe zwar fahrplanmäßig abgewrackt, aber die Indienststellung neuer klappere um Jahre hinterher, klagt Bartels.

So schlecht steht es um die Bundeswehr

morgenmagazin, 20.02.2018, Marcus Overmann, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-378453~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Und von den 244 Leopard-2-Kampfpanzern des Heeres sind laut Bartels nur 95 einsatzbereit: "Die Lücken beim Material sind in den letzten Jahren nicht kleiner, sondern größer geworden, und die Lücke beim Personal wird schwer zu füllen sein."

Personalmangel in allen Bereichen

An allen Ecken und Ende fehlen Männer und Frauen, um wesentliche Aufgaben der Streitkräfte zu übernehmen. Bei den Heeresfliegern etwa sind nur 40 Prozent der Offiziersstellen besetzt, in der Panzertruppe gerade mal die Hälfte. In vielen anderen Bereichen sieht es kaum besser aus. Um den Beitrag der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung in Europa wieder erfüllen zu können, "muss eine ganze Menge wieder aufgebaut werden", sagt der Wehrbeauftragte. Das gilt übrigens auch für viele Kasernen, die laut Bericht in miserablem Zustand sind.

Bartels räumt zwar ein, dass die Neuausrichtung der Streitkräfte mit Plänen für mehr Geld und bessere Ausrüstung durch Ursula von der Leyens viel beschworene "Trendwenden" richtig sei, aber deutlich zu lange dauere. Deshalb fordert er eine Art Überholspur für bestimmte, besonders dringliche Projekte, und meint damit "besonders liebevoll gemanagte schnelle Lösungen für sichtbare, spürbare Verbesserungen, etwa bei der neuen Kampfbekleidung, einschließlich Stiefel. Oder bei Funkgeräten. Oder Nachtsichtbrillen. Oder eine Lösung für das Flugstunden-Desaster bei den Hubschraubern." Das sei auch der Wunsch vieler Soldatinnen und Soldaten.

Der Bundeswehr fehlt es an Ausrüstung - auch an Zelten.

Weniger Beschwerden aus der Truppe

Die haben sich im vergangenen Jahr seltener an Bartels gewandt. Insgesamt bekam er 2528 schriftliche Eingaben, im Jahr 2016 waren es noch fast 3200. Als Grund für den Rückgang benennt der Jahresbericht eine geringere berufliche Unsicherheit, weil die Strukturreformen von 2011 inzwischen fast abgeschlossen sei. Die Zahl der bearbeiteten Vorgänge bleibe mit 4173 aber vergleichsweise hoch: "Ursächlich hierfür dürfte der Meldeboom im Zusammenhang mit den öffentlich diskutierten Fällen, insbesondere Pfullendorf und Illkirch sein." Gemeint sind entwürdigende Rituale, Wehrmachts-Nostalgie und Rechtsradikalismus.

Devotionalien der Wehrmacht hingen an den Wänden in der Kaserne in Illkirch.

Für 2017 verzeichnet der Wehrbericht 379 neue rechtsextreme Verdachtsfälle, besonders drastisch dabei der Fall des Offiziers Franco A., der sich als Flüchtling ausgegeben hatte, mutmaßlich um einen Anschlag zu planen.

Doch Bartels warnt vor Verallgemeinerungen: "Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen in ihrer großen Mehrheit fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung". Auch deshalb habe die Diskussion um Äußerungen der Ministerin zu vermeintlichen Mängeln bei Führung und Haltung erhebliche Unruhe verursacht. "Viele Soldatinnen und Soldaten sahen sich einem Generalverdacht gegen alle Bundeswehrangehörigen ausgesetzt", schreibt Bartels.

Mehr Meldungen nach sexuellen Übergriffen

Im Jahresbericht ebenfalls verzeichnet ist der langsam wachsende Frauenanteil in den Streitkräften. Im vergangenen Jahr stieg er um 0,5 auf 11,8 Prozent, wobei die meisten weiblichen Soldaten in der Militärmedizin Dienst leisten. Frauen werden in den Streitkräften nach wie vor auch sexuell belästigt. Die Zahl der entsprechenden Meldungen hat sich mit 235 gegenüber 131 im Jahr 2016 sogar nahezu verdoppelt, darunter 19 Fälle von versuchter oder vollendeter Vergewaltigung. Gestiegen sind auch die Fälle von Selbstmord oder Selbstmordversuchen in der Bundeswehr, nämlich von 58 auf 76.