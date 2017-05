SPD-Wahlniederlagen Schulz kassiert das 0:2

Im Saarland hat die SPD die Wahl nicht gewonnen. In Schleswig-Holstein hat sie jetzt sogar verloren - krachend gegen einen unbekannten CDU-Mann. "Günther-Effekt" schlägt "Schulz-Effekt". Eine Woche vor der NRW-Wahl läuft es nicht für Martin Schulz.

Von Wenke Börnsen, tagesschau.de

Saarbrücken, Kiel, Düsseldorf, Kanzleramt - das war die Marschroute von Martin Schulz. Doch seine SPD ist vom Weg abgekommen, es läuft nicht. Im Saarland verloren die Sozialdemokraten gegen eine beliebte Amtsinhaberin, das kann passieren. Aber jetzt in Schleswig-Holstein hat die SPD nicht nur nicht gewonnen - sie hat krachend verloren. Regierungschef Torsten Albig ist abgewählt, er verlor gegen einen weitgehend unbekannten CDU-Spitzenmann. Statt Kick aus Kiel ein Knick in Kiel. Gut, Schleswig-Holstein war immer schon ein schwieriges Pflaster für Sozialdemokraten, das Land ist traditionell schwarz.

Drei Monate ist Martin Schulz jetzt SPD-Chef, die nach den Gabriel-Jahren verzagte Partei euphorisierte er, zu 100 Prozent steht sie hinter ihm. Doch Schulz lieferte bislang nur Wahlniederlagen, in Gabriels Jahren verlor die SPD keine Staatskanzlei. Innerparteilicher Rausch reicht eben nicht, um Wähler zu überzeugen. Inhalte müssen her. Bislang liefert Schulz viel Unkonkretes, Worthülsen. Nur nach mehr Gerechtigkeit zu rufen, reicht nicht für einen Wahlsieg. Erst Ende Juni will die SPD ihr Regierungsprogramm festzurren - vielleicht zu spät für Hannelore Kraft, die schon nächsten Sonntag ihre rot-grüne Regierung verteidigen muss. Seit 2010 ist das bevölkerungsreichste Bundesland, wie ganz überwiegend seit 1946, fest in SPD-Hand. Es ist die Herzkammer der Sozialdemokratie. Sollte die SPD NRW verlieren, wäre das ein Super-GAU. Die Bundestagswahl kann die SPD dann schon fast vergessen. Ein 0:3 ist kaum aufzuholen.

Martin Schulz zum Wahlergebnis in Schleswig-Holstein

tagesschau24 19:00 Uhr, 07.05.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-286361~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Alarmglocken im Willy-Brandt-Haus

Übrigens: Der letzte Ministerpräsidentn, den die SPD verlor, war Peer Steinbrück - und zwar 2005 in NRW. Im Willy-Brandt-Haus läuten daher die Alarmglocken. Die Niederlage im Norden erwischten die Genossen eiskalt. "Das ist etwas, was unter die Haut geht und was uns traurig macht. Wir hatten alle mit einem besseren Ergebnis gerechnet", so Schulz. Er setzt dennoch weiter auf den Gesamtsieg. Dabei könne man schon mal Etappen verlieren. Er rief seine Partei auf, sich nun auf die NRW-Wahl in einer Woche zu konzentrieren. "Da haben wir ab morgen die Arbeit vor uns."

Schulz kämpft gegen den Abwärtstrend. Denn in Umfragen sackt der SPD-Hoffnungsbringer nach einem Kurzzeithoch nun stetig ab. War er nach seiner Krönung im März zunächst omnipräsent in den Medien, ist es zuletzt ruhiger geworden. Inhaltlich weiß man weiter nicht, wofür er steht - und: Ihm fehlt eine realistische Machtoption. Nach der Erfahrung aus der Saarland-Wahl rückte die Schulz-SPD wieder ab vom Projekt Rot-Rot-Grün. Bloß nicht noch mehr Wähler verschrecken.

Für ein Bündnis mit den Grünen dürfte es nach der Bundestagswahl nicht reichen, viel zu schwach präsentiert sich das Duo Özdemir/Peters. Vielleicht liefe es mit einem Spitzenmann Robert Habeck besser - im Norden hat er jetzt gezeigt, wie es geht. Aber die Bundes-Grünen entschieden anders. Die FDP ist eine Option, wenn sie denn wieder in den Bundestag einzieht und wenn sie nicht der CDU den Vorzug gibt. Läuft es aber letztlich nur wieder auf eine Große Koalition hinaus, sind das wenig mitreißende Aussichten für SPD-Wähler.

Und die CDU? Reibt sich die Hände und dürfte aufatmen, nachdem die Schulz-Nominierung sie zunächst kalt erwischt hatte. Vorerst scheint Merkels "Weiter so" zu reichen für die Verteidigung des Kanzleramts. Es läuft für die Union.

Tina Hassel, ARD Berlin, mit Reaktionen aus Berlin zur Wahl in Schleswig-Holstein

07.05.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-286429~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 07. Mai 2017 um 20:00 Uhr.