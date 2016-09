Einen Tag vor dem SPD-Konvent haben Umweltschutz- und Verbraucherorganisationen an die Delegierten appelliert, gegen das Freihandelsabkommen CETA zu stimmen. SPD-Chef Gabriel steht unter Druck: Er wil seine Partei zu einem Ja bewegen.

Kurz vor dem Parteikonvent der SPD haben mehrere Verbände und Organisationen die Teilnehmer dazu aufgerufen, gegen das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada, CETA, zu votieren.

"CETA schwächt Bürgerrechte"

"CETA stärkt den ohnehin dominanten Einfluss der Konzerne und schwächt die demokratischen Rechte der Bürger", heißt es in einem gemeinsamen Offenen Brief, den der Deutsche Kulturrat, das Netzwerk Campact, die Umweltschutzorganisationen BUND und Greenpeace, die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch sowie die Bürgeraktion Mehr Demokratie veröffentlichten.

Spürbare wirtschaftliche Vorteile für die Bürger seien nicht zu erwarten. Die Organisationen erklärten, sie seien nicht dagegen, Hemmnisse zu beseitigen, um den internationalen Handel zu fördern - aber "der Preis, den wir mit CETA dafür bezahlen, ist viel zu hoch."

Massenproteste gegen Freihandelsabkommen

Protest gegen CETA und TTIP in Hamburg am 17.09.

Am Samstag hatte es in mehreren deutschen Städten Großkundgebungen gegen CETA gegeben, an denen nach Angaben der Organisatoren mehr als 300.000 Demonstranten teilnahmen. Laut Polizei lag die Zahl deutlich niedriger.

Für SPD-Chef Sigmar Gabriel wird die parteiinterne Abstimmung zur Nagelprobe: Er hat sich nicht nur wie die anderen Mitglieder des SPD-Vorstandes für CETA ausgesprochen. Als Wirtschaftminister steht er quasi in der Pflicht, das Abkommen im Namen der Bundesregierung zu unterstützen.

Tauber: Gabriel in der Verantwortung

CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte der Funke Mediengruppe, Gabriel sei in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Delegierten für das Handelsabkommen stimmen.

Gabriel selbst rief in der "Bild am Sonntag" den Konvent dazu auf, sich für CETA auszusprechen. Bei einem Scheitern der Vereinbarung würde niemand die Europäer noch ernst nehmen, sagte er. Die Standards für Handelsabkommen würden dann China und die USA festlegen. Er zeigte sich sicher, dass seine Partei zustimmt. Würde CETA scheitern, dann wäre der Versuch, die Globalisierung so zu gestalten, dass sie dem Menschen diene, "auf Jahrzehnte gescheitert", so Gabriel.

Für CETA fehlen nur noch die Unterschriften

Das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada ist seit zwei Jahren ausgehandelt. Es soll Ende Oktober unterzeichnet werden. CETA gilt als Blaupause für das wesentlich umfangreichere Abkommen TTIP, über das die EU zurzeit mit den USA verhandelt.

Das Freihandelsabkommen CETA Die Verhandlungen für das "Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen" zwischen der EU und Kanada dauerten fünf Jahre und wurden 2014 abgeschlossen. Die offizielle Endfassung ist seit Februar 2016 öffentlich. CETA bedarf noch der Legitimiation durch das Europäische Parlament und den Europäischen Rat. Es muss auch vom kanadischen Parlament ratifiziert werden. Gestritten wird darüber, ob auch die nationalen Parlamente in Europa zustimmen müssen, sollen oder dürfen.



Die EU-Kommission betont, CETA werde Zölle und Zugangsbeschränkungen bei öffentlichen Aufträgen beseitigen, Dienstleistungsmärkte öffnen, Investoren verlässliche Bedingungen bieten und die illegale Nachahmung von EU-Innovationen und traditionellen Erzeugnissen erschweren. Die europäischen Standards in Bereichen wie Lebensmittelsicherheit und Arbeitnehmerrechte blieben uneingeschränkt gewahrt. Kritik kommt unter anderem vom Netzwerk attac: CETA sei ein trojanisches Pferd, ein Türöffner für Gentechnik, Fracking und Paralleljustiz, das Zombieklauseln enthalte.