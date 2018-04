Vorfall in Münster Was bislang bekannt ist

In Münster ist ein Kleinlaster in eine Menschengruppe gefahren. Das Innenministerium meldet vier Tote. Der Fahrer des Wagens soll psychisch auffällig gewesen sein. Ein Überblick über die Fakten.

Was ist passiert?

Am Nachmittag ist in der Altstadt von Münster ein Kleinlaster in eine Menschenmenge gefahren. Das Fahrzeug habe eine kleinere Gruppe erfasst, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben des Innenministeriums sind vier Menschen gestorben.

Unter den Toten ist auch der Fahrer des Wagens, der sich laut Polizei selbst erschoss. Mindestens 30 Personen seien verletzt, mindestens sechs davon schwer.

Um was für einen Vorfall handelt es sich?

Offenbar liegt kein terroristischer Hintergrund vor. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" soll es sich bei dem Täter um einen Deutschen handeln, der psychisch auffällig war. Die Wohnung des Täters wird derzeit nach Sprengstoff durchsucht.

Die Innenstadt von Münster ist abgesperrt, Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie ist die Lage in Münster?

Die Polizei geht davon aus, dass die Gefahr gebannt ist. Trotzdem sei die Lage weiter unübersichtlich. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt worden, da die Polizei in dem Kleinlastwagen einen verdächtigen Gegenstand gefunden habe. Um was für einen Gegenstand es sich handele und ob davon eine Gefahr ausgehe, müsse nun geklärt werden.

Außerdem seien viele Einsatzfahrzeuge vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern. Ein Hubschrauber kreist über der Innenstadt.