Offiziere der Bundeswehr planten offenbar ausländerfeindlich motivierte Terroranschläge. Warum schritten die Vorgesetzten trotz Hinweisen nicht ein? Sie wolle alles auf den Tisch legen, versprach Ministerin von der Leyen vor dem Verteidigungsausschuss.

Von Christian Thiels, tagesschau.de

Ursula von der Leyen wirkt angespannt und konzentriert, als sie aus dem Aufzug steigt. Vor ihr eine ganze Phalanx an Kameraleuten und Korrespondenten. Die Verteidigungsministerin muss heute Antworten liefern. Wie konnten die Machenschaften des Oberleutnant Franco A. und seiner Komplizen so lange ignoriert oder unbemerkt bleiben?

Die Abgeordneten des Verteidigungsausschusses haben die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt ins Parlament geladen - zu einer Sondersitzung. Die Opposition, aber auch der Koalitionspartner SPD haben die Ministerin in den vergangen Tagen scharf angegriffen. Rücktrittsforderungen standen im Raum, der Wahlkampf spielt sicherlich auch eine Rolle.

Von der Leyen verspricht Offenheit

Von der Leyen wählt heute die Vorwärtsverteidigung. Sie wolle alles auf den Tisch legen, verspricht sie vor der Sitzung. Einerseits alle bekannten Details zum Fall des Oberleutnant Franco A. und seinen Plänen, andererseits auch die Ergebnisse einer bundesweiten Überprüfung aller Kasernen mit Blick auf "Wehrmachtsdevotionalien, die wir nicht haben wollen". Deshalb werde nun auch der Traditionserlass der Bundeswehr überarbeitet.

Das Regelwerk aus dem Jahr 1982 legt fest, das die Wehrmacht keine Tradition für die Bundeswehr begründet. Aber es ist an vielen Stellen auch reichlich unkonkret. Dass die Bundeswehr selbst an Kasernenfassaden Überbleibsel aus der Nazizeit, wie Reichsadler oder Bilder mit Wehrmachtssoldaten toleriere, sei nicht besonders hilfreich, räumt man selbst in der Führung des Ministeriums ein.

Großangelegte Maßnahmen

Geändert werden sollen auch das Wehrdisziplinarwesen und die Meldewege, kündigte von der Leyen an. Auch die innere Verfasstheit der Streitkräfte ist für die Ministerin ein wesentliches Thema. Sie will im Ausschuss über die Maßnahmen sprechen, die sie plant, um die Innere Führung stärker "in jede Verästelung der Bundeswehr zu bringen, damit es auch in der Breite gelebt wird".

Am Stellenwert dieses Grundprinzips, das den Soldaten nicht als stumpfen Befehlsempfänger, sondern als selbstbewussten Staatsbürger in Uniform begreift, hatte es angesichts von Misshandlungs-Skandalen, Mobbing und sexueller Belästigung zuletzt erhebliche Zweifel gegeben. Von der Leyen will deshalb auch die politische Bildung in den Streitkräften verbessern. In den vergangenen Jahren waren staatsbürgerliche Lehrstunden oft der militärischen Vorbereitung von Einsätzen zum Opfer gefallen. Es fehlte schlicht die Zeit. Kommandeure von Einheiten, die kurz vor einer Mission in Afghanistan etwa standen, schickten ihre Soldaten lieber auf den Schießplatz als in den Unterrichtsraum.

Kulturwandel in den Streitkräften

Von der Leyen weiß, dass es um auch einen Kulturwandel in den Streitkräften geht. Sie muss mehr Bewusstsein schaffen, ohne alle Soldaten pauschal in die rechte Ecke zu stellen. Ihr Statement vor dem Beginn der Sitzung endet mit diesem Satz: "Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass wir einen breiten Prozess innerhalb der Bundeswehr selber haben, den wir gemeinsam gehen müssen - vom Rekruten bis zum General und vom Referenten bis zur Ministerin¨

