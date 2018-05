Unwetter in Deutschland Gewitter, Schlamm- und Hagellawinen

Schwere Gewitter sind über Teile Deutschlands gezogen und haben Straßen und Keller unter Wasser gesetzt. Bei Bochum wurden zwei Frauen von einem Blitz getroffen und schwer verletzt.

Unwetter haben in Deutschland zeitweise den Verkehr lahmgelegt. Besonders betroffen war nach Angaben von Feuerwehr und Polizei der Werra-Meißner-Kreis im Norden Hessens. Allein in der Gemeinde Waldkappel waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. "Es herrscht Chaos hoch drei", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle.

Im Süden von Rheinland-Pfalz galt laut Polizei in zwei Orten Katastrophenalarm. "Mehrere Ortschaften sind komplett überflutet", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In Nordhessen berichtete die Feuerwehr von Schlamm- und Hagellawinen. In mehreren Häusern habe sich der Hagel durch Türen und Fenstern gedrückt.

Auch in Sachsen haben kräftige Gewitter für Überschwemmungen und vollgelaufene Keller gesorgt.

Starts und Landungen annulliert

Bei Bochum sind zwei Frauen von einem Blitz getroffen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr musste eine der Frauen wiederbelebt werden. Sie schwebte in Lebensgefahr.

An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main fielen am Abend etliche Flüge aus. 66 Starts und Landungen seien annulliert worden, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Es müsse mit Verspätungen gerechnet werden. Ob dies ausschließlich auf die gewittrige Wetterlage zurückzuführen war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

