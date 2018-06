Konflikt in der Union Schäuble soll im Asylstreit vermitteln

Der Asylstreit droht zum schwersten Konflikt zwischen CDU und CSU seit langem zu werden. Nun soll Bundestagspräsident Schäuble offenbar vermitteln. Laut CDU-Spitze genießt er auf beiden Seiten Glaubwürdigkeit.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble soll einem Medienbericht zufolge auf Wunsch der CDU-Spitze offenbar im Asylstreit mit der CSU vermitteln. Die CDU-Führung und Unionsfraktionschef Volker Kauder hätten Schäuble gebeten, in den kommenden Tagen mit der CSU-Spitze zu sprechen, um einen Kompromiss auszuloten, berichtete die "Rheinische Post" vorab und berief sich auf Informationen aus der CDU-Führung.

Schäuble habe in der Flüchtlingspolitik wiederholt eine kritische Haltung eingenommen und sich zugleich loyal zu Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel verhalten, hieß es zur Begründung. Er besitze auf beiden Seiten Glaubwürdigkeit.

Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer. Der Asylstreit zwischen CDU und CSU droht zum schwersten Konflikt der Schwesterparteien seit Jahrzehnten zu werden.

Gespräch zwischen Kauder und Dobrindt am Montag

Zu einem Gespräch zwischen Kauder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt werde es erst am Montag nach den Sitzungen der Parteigremien kommen.

Der Asylstreit zwischen CDU und CSU droht zum schwersten Konflikt der Schwesterparteien seit Jahrzehnten zu werden. Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer plant einen nationalen Alleingang und will die Zurückweisung bestimmter Migrantengruppen an den deutschen Grenzen durchsetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel schlägt als Kompromiss vor, diejenige Asylbewerber abzuweisen, die nach einem negativen Bescheid ein zweites Mal nach Deutschland einzureisen versuchen. Parallel dazu will die CDU-Chefin mehr Zeit, um bilaterale Verträge mit anderen EU-Staaten auszuhandeln.

Die CSU-Spitze will Landesgruppenchef Dobrindt zufolge am Montag über das weitere Vorgehen beraten.

UNHCR warnt vor nationalem Alleingang

Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnte Deutschland vor einem nationalen Alleingang. Die Bundesregierung sei aufgefordert, mit nach einer europäischen Lösung zu suchen, sagte der Leiter des UNHCR in Deutschland, Dominik Bartsch, der Zeitung "Welt". "Nationale Alleingänge schaden nicht nur den Flüchtlingen, sondern letztlich auch Europa selbst. Ein Problem, das viele Staaten betrifft, kann nur gemeinsam gelöst werden."

Deutschland sei verpflichtet, bei Flüchtlingen, die an der Grenze um Asyl nachsuchten, zu prüfen, welches Land zuständig sei, sagte Bartsch. "Jedenfalls für die Dauer dieser Prüfung muss die betreffende Person auch bleiben dürfen." Bartsch sagte, er befürchte eine Weiterverlagerung von Abweisungen an der Grenze. "An deren Ende stünden wieder die überlasteten Außengrenzenstaaten oder Drittstaaten."