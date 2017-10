Kompromiss im Unionsstreit Es ist eine Zahl - keine Obergrenze

200.000 Zuwanderer pro Jahr, das Wort Obergrenze wird nicht verwendet. So soll er aussehen, der "gesichtswahrende Kompromiss" von CDU und CSU. An Details arbeiten die Unionsspitzen noch. Sie stehen unter Erfolgsdruck.

Von Wenke Börnsen, tagesschau.de

CDU und CSU haben sich offenbar grundsätzlich auf ein Paket zur Migrations-, Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik geeinigt. Danach soll pro Jahr ein Richtwert von 200.000 Menschen aus humanitären Gründen und beim Familiennachzug aufgenommen werden, hieß es aus Unionskreisen. Es solle aber gleichzeitig keine Zurückweisung an der deutschen Grenze geben. Das Wort Obergrenze werde deshalb nicht verwendet. Von Begrenzung der Zuwanderung ist laut ARD-Hauptstadtstudio lediglich die Rede - das will auch die CDU. Stichwort: "2015 darf sich nicht wiederholen."

Details? Offen

"Die Lösung könnte demnach in der Verbindung von einem Einwanderungsgesetz und einer Kontingentlösung für all die Flüchtlinge sein, die weder ein Recht auf Asyl haben noch unter den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention fallen", berichtet die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel. Für diese Menschen könnte eine Art "atmender Deckel" eingeführt werden. Insgesamt solle die Zuwanderung 200.000 nicht übersteigen.

An Details der Einigung feilen die Unionsspitzen noch. Wichtig ist den Verhandlern zunächst die frohe Botschaft. Es gebe einen grundsätzlichen Kompromiss. Gesichtswahrend für alle Seiten. Und die viel zitierte Quadratur des Kreises.

Tina Hassel, ARD Berlin, mit ersten Erkenntnissen über die Gespräche

Denn der Einigungsdruck ist enorm. FDP und Grüne drängen ungeduldig auf den Beginn der Jamaika-Verhandlungen, die zerstrittenen Schwesterparteien CDU und CSU sollen sich doch bitte schnell einigen, damit endlich mit Gesprächen über eine neue Regierung begonnen werden könne. Spätestens nach der Wahl in Niedersachsen müsse es losgehen. Auch die Wirtschaft macht Druck und die europäischen Nachbarn warten ebenfalls.

"Team Merkel" vs. "Team Seehofer"

Das Format der Verhandlungsrunde im fünften Stock des Adenauerhauses - "5+5" - erinnerte ein wenig an internationale Abrüstungskonferenzen. "Team Merkel" gegen "Team Seehofer". Und es geht ja auch irgendwie um Abrüstung - im Streit um die Obergrenze hatte vor allem die CSU immer schwerere Geschütze aufgefahren. Merkel blieb mit Verweis auf das Asylrecht immer bei ihrem Nein zur Obergrenze. Im Wahlkampf wurde dann ein brüchiger Burgfrieden vereinbart - und zwei Wahlprogramme geschrieben: eines mit Obergrenze (Bayernplan der CSU) und ein gemeinsames der Union ohne Obergrenze.

Mit dem für die Union enttäuschenden Wahlergebnis war der Streit wieder da - und plötzlich ging es nicht mehr nur um die Obergrenze. In der Union brach eine Kursdebatte aus. Die Gegner von Merkels Mitte-Kurs machten mobil. Seehofer - der zugleich in Bayern um sein politisches Überleben kämpft und angeschlagen noch unberechenbarer wurde. Und die Konservativen in der CDU, Ost-Ministerpräsidenten wie Tillich und Haseloff - sie alle forderten einen Rechtsruck, um die rund eine Million AfD-Wähler zurückzuholen zur Union.

Die zehn Gebote der CSU

Wie sich die Bayern die Union der Zukunft vorstellen, zeigt ein Grundsatzpapier, das Seehofer pünktlich zum heutigen Treffen vorlegte: Es trägt den Titel "Warum die Union eine bürgerlich-konservative Erneuerung braucht" und liefert zehn Antworten. Heimat, Patriotismus, Leitkultur - mit konservativen Kampfbegriffen wirbt die CSU für einen Rechtsruck der Union.

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn - er ist konservativer Hoffnungsträger seiner Partei - kann vieles davon unterschreiben. Die Bundestagswahl habe schließlich gezeigt: "Dieses Land ist bürgerlich wie lange nicht." In seinem Bedürfnis auch nach Heimat, Identität - in all diesen Fragen sei dieses Land bürgerlich wie lange nicht", sagte der 37-Jährige im Bericht aus Berlin. Eine linke Mehrheit gebe es nicht. Daher sei auch eine einige Union so wichtig. "Dann könnte es unser politisches Jahrzehnt noch werden."

Jens Spahn, CDU, zur Kursbestimmung in der Union

Merkel unter Druck

Positioniert sich da einer für die Nach-Merkel-Ära? Beim Deutschlandtag der Jungen Union war Spahn gefeiert worden wie ein Popstar. Er machte Merkels Flüchtlingspolitik für die Verluste der Union bei der Bundestagswahl verantwortlich. Er sprach zudem viel über Heimat und das bürgerliche Selbstverständnis. Beobachter sprachen von einer Art Bewerbungsrede für höhere Aufgaben.

Merkel, die am Tag nach der Wahl nicht erkennen konnte, was sie hätte anders machen können, wirkt plötzlich nicht mehr unantastbar. Sie braucht die CSU, ohne die Schwesterpartei hat eine Jamaika-Koalition keine Mehrheit. Nur einig kann die Union in die Gespräche gehen - Gespräche, die ohnehin schwierig genug werden dürften. Schließlich lehnen Grüne und FDP eine Obergrenze für Flüchtlinge kategorisch ab.

Die Kunst liege darin, eine Position zu finden, die die CSU zufriedenstelle und gleichzeitig nicht den Weg für eine Einigung mit FDP und vor allem den Grünen verbaue, hatte es in der CDU geheißen. Merkel sprach von der "Quadratur des Kreises". Die Reaktionen von Grünen und FDP werden zeigen, ob das gelungen ist.