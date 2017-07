Beziehungen zur Türkei "Reisewarnung Light"

Das Auswärtige Amt hat die Reisehinweise für die Türkei mittlerweile verschärft. In deutschen Sicherheitsbehörden ist man jedoch schon seit Längerem in Sorge - und warnte Mitarbeiter vor möglichen Risiken bei Türkeireisen.

Von Georg Heil, Georg Mascolo und Andreas Spinrath

Seit dieser Woche rätseln Millionen Deutsche, ob sie noch gefahrlos in die Türkei reisen können. Das Auswärtige Amt verschärfte die Reisehinweise für das Land und riet deutschen Staatsbürgern, sich vorsichtshalber bei deutschen Konsulaten oder der Botschaft in Ankara registrieren zu lassen. Das gibt es sonst nur in Krisengebieten. Die Aufregung und Verunsicherung unter deutschen Urlaubern mitten in der Reisesaison ist groß.

Die Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden sind schon seit längerem gewarnt.

Für eine Berufsgruppe dauert die Verunsicherung schon länger an, es sind die Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden aus Bund und Ländern und des Bundesnachrichtendienstes. Schon seit Monaten wird dort befürchtet, dass ihre Mitarbeiter einen Urlaub in der Türkei womöglich nicht mehr sicher und unbeschwert verbringen können.

Sorge vor Schikane

Eine abgestimmte Linie gibt es nicht, manche Ämter raten von Reisen eher ab, dies sei aus "Fürsorgegründen" unvermeidlich, heißt es. BND und Bundesamt für Verfassungsschutz etwa organisieren individuelle Beratungen zur "Gefährdungslage", um das Risiko im Einzelfall abzuschätzen. Andere Behörden bieten ihren Mitarbeitern an, die Urlaubsanschrift zu hinterlegen, damit man im Ernstfall zumindest weiß, wo man suchen muss.

Die Sorge aber ist überall gleich: Man befürchtet, dass der inzwischen unberechenbar gewordene einstige enge Partner deutsche Behördenmitarbeiter festsetzen oder schikanieren könnte, womöglich bereits am Flughafen oder am Urlaubsort.

Hohes Risiko bei Migrationshintergrund

Als besonders groß gilt das Risiko für diejenigen, die einen Migrationshintergrund haben und deren Familien in der Türkei leben. Auf diesem Weg, so heißt es in den Behörden, könnte versucht werden, Druck auf die deutschen Beamten auszuüben. Als gefährdet gelten auch diejenigen, die aufgrund öffentlicher Auftritte oder einer früheren Zusammenarbeit mit den türkischen Partnern dort als Mitarbeiter der deutschen Nachrichtendienste bekannt sind.

Bei deutschen Geheimdienstlern ist die Türkei als Urlaubsland beliebt, und entsprechend groß ist deshalb die Verunsicherung. Von einer "Reisewarnung Light" ist intern die Rede. In den Sicherheitsbehörden gelten seit jeher Restriktionen, in welche Länder man reisen darf. Im Kalten Krieg war der Ostblock verbotene Zone, heute sind es etwa Länder wie Nordkorea und der Iran. Die Türkei ist NATO-Partner und damit offiziell enger Verbündeter. Sie auf die Liste der verbotenen Staaten zu setzen, wäre ein Affront. Also kann jeder in den Sicherheitsbehörden auch selbst entscheiden, ob er reist.

Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Türkei

tagesschau 14:00 Uhr, 21.07.2017, Eva Lodde, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-310601~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Dönerbude unter Terrorismusverdacht

Gleichzeitig weiß man vor allem im deutschen Sicherheitsapparat, wie unberechenbar sich die Türkei inzwischen aufführt. Hier gehen immer neue Listen aus der Türkei ein, mit Namen von Terrorismusverdächtigen, gravierenden Vorwürfen, fast immer ohne Beleg.

Inzwischen stehen selbst erste Namen der deutschen Industrie darauf, BASF und Daimler etwa. Aber auch eine Dönerbude in Nordrhein-Westfalen. Man ahnt also, wie schnell man im Erdogan-Land heutzutage im Gefängnis landen kann. Man könne keine weitere Eskalation ausschließen, heißt es in Berliner Regierungskreisen. Die türkische Regierung sei auf Konfrontationskurs.

Ankara erzürnt über gewährtes Asyl

Vor allem die Tatsache, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Anfang Mai erstmals ehemalige Offiziere der türkischen Armee als Flüchtlinge anerkannte, führt in Ankara zu heftigen Verstimmungen. Unter den Asylbewerbern finden sich neben Diplomaten und Soldaten, die an NATO-Stützpunkten eingesetzt waren, auch zwei Offiziere, die laut türkischer Regierung zu den Hauptverdächtigen in den Ermittlungen des gescheiterten Putschversuchs vom Juli 2016 zählen. Die Männer waren am 12. Mai mit einem Flugzeug aus dem griechischen Heraklion am Frankfurter Flughafen gelandet. In der Türkei wird öffentlich nach ihnen gefahndet.

Auch deshalb warf das türkische Außenministerium Deutschland eine "Doppelmoral" vor. Die Bundesregierung lasse Terroristen der Gülen-Bewegung gewähren, fordere aber die Freilassung von Terrorverdächtigen in der Türkei wie Peter Steudtner. Der Berliner Menschenrechtler war Anfang Juli in der Türkei festgenommen worden, Außenminister Gabriel nannte die Verhaftung "willkürlich".