Deutsche sind laut Außenminister Gabriel in der Türkei nicht mehr vor willkürlichen Verhaftungen sicher. Daher seien die Reise- und Sicherheitshinweise verschärft worden. Er warnte deutsche Unternehmen außerdem wegen mangelnder Rechtssicherheit vor Investitionen in der Türkei.

Als Reaktion auf die Verhaftung der deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer hat die Bundesregierung die Reisehinweise des Auswärtigen Amts für die Türkei verschärft. Das sagte Außenminister Sigmar Gabriel auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die willkürlichen Verhaftungen in der Türkei ließen der Bundesregierung keine andere Wahl, so Gabriel.

Zudem sieht die Bundesregierung laut Gabriel nicht mehr, wie sie deutsche Unternehmensinvestitionen in der Türkei garantieren kann. Die Hermes-Bürgschaften für Türkei-Geschäfte müssten überprüft werden, sagte er. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass die EU-Verhandlungen mit der Türkei über eine Zollunion ausgeweitet werden könnten.

Entscheidung abgesprochen

Gabriel betonte, dass die von ihm genannten Punkte mit Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Martin Schulz abgesprochen seien. Die Bundesregierung hatte bereits am Mittwoch nach der Verhaftung des Menschenrechtlers Steudtner ihre Tonlage gegenüber der Regierung in Ankara verschärft. Erstmals wurde der türkische Botschafter einbestellt. Das Vorgehen gegen Menschenrechtsorganisationen sei eine "dramatische Verschärfung".

Das türkische Außenministerium hatte bereits diese Kritik der Bundesregierung scharf zurückgewiesen. Die Bundesregierung versuche damit, Einfluss auf die "unabhängige türkische Justiz zu nehmen, teilte das Ministerium mit. Das sei inakzeptabel. Die Kritik der Bundesregierung sei zudem "beispielhaft für diplomatische Unhöflichkeit".