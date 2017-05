Streit um Trump-Zitat Wie böse ist "bad"?

"Die Deutschen sind böse, sehr böse." Das soll US-Präsident Trump Medienberichten zufolge gesagt haben. EU-Kommissionspräsident Juncker hält nun dagegen und erbittet eine richtige Übersetzung des Gesprächs. Und auch Trumps Umfeld hält dagegen.

Bei einem Gespräch zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk und dem US-Präsidenten sollen folgende Worte gefallen sein: "Die Deutschen sind böse, sehr böse." Mehreren Medienberichten zufolge soll Trump dies beim Nato-Gipfel in Brüssel gesagt haben.

In dem Gespräch habe Trump den deutschen Handelsüberschuss kritisiert. Dieser sei unfair, weil ihm anderswo Handelsdefizite entsprechen würden. "Spiegel Online" zufolge soll er weiter gesagt haben: "Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen." Schon kurz vor seinem Amtsantritt hatte er mit Strafzöllen gedroht für Autos, die aus Mexiko in die USA eingeführt werden und dabei speziell BMW genannt.

"Bad" heißt nicht böse - sondern schlecht

Juncker bestätigte nun, dass sich Trump über den Handelsüberschuss beschwert hat. Es stimmt: Die Worte "bad, very bad" seien in dem Gespräch gefallen. Allerdings sei das von Trump keineswegs aggressiv vorgetragen worden. Vielmehr sei die Atmosphäre konstruktiv gewesen. Juncker kritisierte die Übersetzung von "Spiegel Online": "Man muss das richtigstellen", sagte er auf dem G7-Gipfel in Taormina. "Ich bin kein Spezialist im Englischen, aber "bad" heißt nicht böse. Schlecht reicht", sagte Juncker. Er nahm Trump in Schutz und fügte hinzu: "Er hat nicht gesagt, die Deutschen benehmen sich schlecht. Er hat gesagt, wir haben ein Problem." Ratspräsident Tusk dagegen wollte die Anschuldigungen gar nicht kommentieren. "Ich will nicht Teil dieser neuen politischen Kultur des ständigen Durchstechens sein", sagte er auf dem Gipfel. Diplomatie benötige ein professionelles Klima statt indiskreter Diplomaten.

"Kein Problem mit den Deutschen"

Auch Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn bestätigte gegenüber Reportern, dass in der Diskussion mit der EU-Spitze in Brüssel über den deutschen Handelsüberschuss die Worte "very bad" über Deutschland gefallen seien. Laut Cohn sagte Trump jedoch: "Ich habe kein Problem mit Deutschland, ich habe ein Problem mit dem deutschen Handel." Außerdem habe Trump auch auf seine deutschen Wurzeln verwiesen.

