Der Nachlass des verstorbenen Altkanzlers Kohl ist begehrt. Laut Testament soll sich seine Witwe um in Oggersheim verbliebene Dokumente kümmern. Per Brief schaltete sich nun der Leiter des Bundesarchivs ein und forderte die Herausgabe von Akten.

Was geschieht mit dem Nachlass von Helmut Kohl? Diese Frage treibt die Familie, Weggefährten und Historiker um. Nun hat sich der Leiter des Bundesarchivs, Michael Hollmann, in einem Brief an Maike Kohl-Richter, die Witwe des verstorbenen Altkanzlers, gewendet. In dem auf den 21. Juni datierten Brief habe Hollmann im Anschluss an Kondolenzworte seine Unterstützung bei der Regelung des schriftlichen Nachlasses angeboten, berichtete die "Welt am Sonntag".

Hollmann stelle Kohl-Richter die Herausgabe privater Unterlagen in dem Brief anheim, berichtete die "WamS". In klaren Worten fordere er aber die "Weiterleitung" des staatlichen Schriftgutes.

Kohl-Richter solle die Unterlagen über das Bundeskanzleramt an das Bundesarchiv weiterreichen, zitiert die Zeitung aus dem Brief.

Helmut Kohl: Der bittere Streit um das Erbe des Altkanzlers

23.06.2017







"Auch in 500 Jahren noch ein Bild machen"

In einem ARD-Interview hatte Hollmann kürzlich den Stellenwert des Nachlasses von Kohl betont: "Es kommt nicht zuletzt auch auf unsere Unterlagen an, dass man auch in 500 Jahren noch in der Lage ist, sich ein Bild zu machen."

Laut Medienberichten hat Kohl jedoch testamentarisch verfügt, dass seine zweite Frau über Verbleib und Nutzung der in seinem Besitz befindlichen übrigen Akten, Aufzeichnungen, Notizen und Papiere verfügen solle.

Helmut Kohl war am Freitag vergangener Woche im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben. Der CDU-Politiker war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.

Im Kaiserdom von Speyer soll die Totenmesse für Altkanzler Kohl stattfinden.

Trauerzeremonie im Dom zu Speyer

Am 1. Juli finden die Trauerfeierlichkeiten statt: Nach einem Europäischen Trauerakt im Europaparlament in Straßburg wird es im Dom zu Speyer eine Heilige Messe geben. Daran dürfen nur geladene Gäste teilnehmen. Im Anschluss wird Kohl auf dem Friedhof des Speyerer Domkapitels im Adenauerpark beigesetzt.