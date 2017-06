Der Familienzwist der Hinterbliebenen von Altkanzler Kohl geht weiter. Sohn Walter Kohl will seinen Vater im Familiengrab in Ludwigshafen beisetzen lassen. Totenmesse und Begräbnis sollen jedoch in Speyer stattfinden - laut Bistum nur für geladene Gäste.

Der Ablauf des Trauerzeremoniells für den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl am Samstag, den 1. Juli steht im Wesentlichen fest. Wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte, wird der Europäische Trauerakt zwischen 11 Uhr und 13 Uhr im Europaparlament in Straßburg stattfinden. Der Sarg wird mit einer Europaflagge bedeckt sein. Kohl wird der erste Politiker überhaupt sein, der mit einer solchen Zeremonie auf EU-Ebene geehrt wird.

Nach dem Trauerakt in Straßburg beginnt um 18 Uhr im Dom zu Speyer ein Pontifikalrequiem - also eine heilige Messe, der ein hoher Würdenträger der katholischen Kirche vorsteht. Für gewöhnlich ist es ein Bischof oder ein Abt.

Helmut Kohl: Der bittere Streit um das Erbe des Altkanzlers

Einladung nur über die Protokollabteilung

Das Requiem für den Altkanzler werde auf einem Großbildschirm in den südlichen Domgarten übertragen, teilte das Bistum Speyer mit. Dort gebe es rund 3000 Stehplätze für die Öffentlichkeit. Im Dominnern könnten aus Sicherheitsgründen ausschließlich Gäste an der Totenmesse teilnehmen, die über die Protokollabteilung des Bundesinnenministeriums eingeladen würden.

Die "Bild am Sonntag" hatte zunächst berichtet, dass eine öffentlich zugängliche Totenmesse im Dom geplant sei. Der Gottesdienst soll etwa eineinhalb Stunden dauern. Am späteren Abend wird Kohl auf dem Friedhof des Speyerer Domkapitels im Adenauerpark beigesetzt - im Familien- und Freundeskreis.

Kohls Sohn äußert schwere Kritik

Kohl findet seine letzte Ruhestätte auf dem Areal des Domkapitelfriedhofs. Mit dem Speyerer Dom verband den gläubigen Katholiken eine lebenslange intensive Beziehung.

Zuletzt hat Kohls ältester Sohn Walter harsche Kritik an den Plänen geäußert, den Altkanzler in Speyer beizusetzen. "Ich finde die bisherige Entwicklung unwürdig, für meinen Vater, für Deutschland und für Europa", sagte er der "Zeit". Er werde der geplanten Beisetzung in Speyer fern bleiben.

Im Kaiserdom von Speyer soll die Totenmesse für Altkanzler Kohl stattfinden.

Weiteres trauriges Kapitel im Familienzwist

Walter Kohl fordert, dass sein Vater in dem Familiengrab in Ludwigshafen bestattet wird, in dem auch Kohl erste Frau und Mutter seiner beiden Söhne, Hannelore Kohl, beigesetzt ist. Darüber hinaus würde er sich außerdem einen Staatsakt am Brandenburger Tor wünschen. Es ist ein weiteres trauriges Kapitel in dem Familienzwist zwischen den hinterbliebenen Söhnen und Kohls zweiter Frau, Maike Kohl-Richter. Ihr Verhältnis gilt seit Langem als angespannt.

"Mit der Entscheidung für ein Begräbnis in Speyer soll sein politisches Lebenswerk von seiner Frau Hannelore getrennt werden", beklagte er. Dabei habe seine Mutter Helmut Kohl über Jahrzehnte getragen. "Er selbst hat immer betont, dass sein Lebenswerk ohne seine Frau Hannelore nicht möglich gewesen wäre."

Helmut Kohl war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben und anschließend dort aufgebahrt worden. Vertraute der Familie hatten am Wochenende nach Kohls Tod erklärt, der Leichnam werde voraussichtlich bis zu den Trauerfeierlichkeiten dort bleiben.