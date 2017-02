Durchsuchung des Flüchtlingsheims in Köln-Porz

Ein 16-jähriger Flüchtling aus Syrien muss sich von Montag (20.02.2017) an vor dem Kölner Landgericht verantworten. Er soll einen islamistisch motivierten Anschlag geplant haben. Der Jugendliche hatte sich laut Anklage innerhalb von wenigen Monaten radikalisiert.

Er lebte mit seiner Familie in einem F üchtlingsheim in Köln-Porz. Dort war er aufgefallen, weil er mit einem bevorstehenden Anschlag gedroht hatte. Dem Angeklagten drohen nach Jugendstrafrecht zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft. Fünf Verhandlungstage will sich das Kölner Landgericht mit dem Fall beschäftigen.

Durchsuchung des Flüchtlingsheims in Köln-Porz

Festnahme im Flüchtlingsheim

Im September vergangenen Jahres hatten Polizisten den jungen syrischen Flüchtling in Köln-Porz festgenommen. Der 16-Jährige lebte mit seinen Eltern bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Unterkunft. Die Ermittler hatten genug Beweise zusammen, um ihn schnell in Untersuchungshaft zu bringen. Er soll einen Bombenanschlag geplant haben. Die Polizei hatte bei der Durchsuchung Gegenstände wie Batterieträger, 70 Nähnadeln, Bhutan-Gas-Katuschen und ein Handy gefunden.

Kontakt zu IS-Sympathisant

Der Jugendliche lebte zunächst in Dülmen im Münsterland, später kam er nach Köln. Dort soll er sich radikalisiert haben. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass er in dieser Zeit Kontakt zu einem Mann aus Palästina hatte, der mit dem IS sympathisierte. Er soll den Jugendlichen zu einem Anschlag mit einem Sprengsatz angestachelt haben. Das belege der Chatverlauf, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Auswertung auf dem Handy des Jugendlichen habe ergeben, dass darauf schon Bauanleitungen zu sehen waren. Auch über einen Anschlagsort habe man sich ausgetauscht, so die Anklage, ein konkretes Ziel sei aber nicht dabei gewesen.

Durchsuchung des Flüchtlingsheims in Köln-Porz

Mehrere Hinweise aus Moschee

Mitte September soll er ein Bekennerplakat entworfen haben, mit der Abbildung eines von der IS abgetrennten Männerkopfes. Seiner Schwester sagte er in dieser Zeit laut Anklage, dass bald eine Bombe hochgehen werde. Es gab daraufhin mehrere Hinweise an die Polizei. Auch aus einer Moschee in Köln-Porz. Ein Spezialeinsatzkommando nahm ihn daraufhin fest.

Der 16-Jährige kam zunächst in die JVA Wuppertal-Ronsdorf. Laut Polizei soll er immer wieder gesagt haben, dass alles nur Spaß gewesen sei. Mittlerweile ist er nach Angaben seines Anwalts in einer psychiatrischen Klinik. Das Gutachten zu seinem Gesundheitszustand ist noch nicht bekannt, es soll im Prozess vorgelesen werden. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.