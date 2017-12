Opfer von Anschlägen sollen künftig mehr Geld bekommen. Das kündigte Justizminister Maas bei der Vorstellung des Opferberichts zum Breitscheidplatz-Attentat an. Die Hinterbliebenen des Anschlags in Berlin hatten die Regierung scharf kritisiert.

Justizminister Heiko Maas will Opfer und Angehörige von Terroranschlägen künftig besser entschädigen. Das kündigte er bei der Vorstellung des Opferberichts zum Attentat auf den Berliner Breitscheidplatz an.

Justizminister Maas mit dem Opferbeauftragten Beck bei der Vorstellung des Opferberichts

Maas zufolge hat das Bundeskabinett bereits zugestimmt, mehr Unterstützung in die Wege zu leiten und Opfern den Zugang zu Hilfen zu erleichtern. Wo es nötig sei, sollen Gesetze geändert werden, sagte der SPD-Politiker.

Unter anderem können Betroffene Geld aus einem beim Bundesjustizministerium angesiedelten Härtefonds beziehen, über das Opferentschädigungsgesetz oder über die Verkehrsopferhilfe. Die Herkunft der Opfer für die Entschädigung dürfe nicht relevant sein.

Laut ARD-Korrespondent Martin Krebbers bekommen hinterbliebene Eheleute derzeit 10.000 Euro Entschädigung, Geschwister erhalten 5000 Euro.

Beck: Deutschland bei Entschädigungen im unteren Drittel

Der von der Bundesregierung ernannte Opferbeauftragte Kurt Beck hatte in seinem Bericht eine "deutlichen Anhebung" der finanziellen Hilfen angeregt. Genaue Summen nannte er nicht. Allerdings verwies Beck auf die Entschädigungen, die in anderen Ländern gezahlt werden. Demnach liegen die Summen in Deutschland im unteren Drittel.

Familien von Todesopfern hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung jüngst in einem offenen Brief scharf kritisiert und mangelnde Unterstützung beklagt. CDU und SPD im Bundestag kündigten bereits einen fraktionsübergreifenden Antrag zur Verbesserung des Opferschutzes an. Auch Grüne und FDP sind mit dabei.

Bislang schwerster islamistischer Anschlag

Bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurden vor gut einem Jahr zwölf Menschen getötet und mehr als 70 verletzt. Der Attentäter Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem Lkw in eine Menschenmenge gerast. Es war der bislang schwerste islamistisch motivierte Anschlag in Deutschland.