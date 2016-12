Was sind die Lehren aus dem Fall Amri? Unionspolitiker fordern, die Gesetze zu verschärfen - etwa mit einem "Haftgrund für Ausreisepflichtige". Die Opposition dagegen meint, nicht die Gesetze hätten versagt, sondern die Behörden.

Nach dem Tod des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri ist eine Debatte entbrannt, ob schärfere Gesetze den Terroranschlag von Berlin hätten verhindern können. "Es gibt bisher juristisch keine ausreichende Möglichkeit, jeden dieser Gefährder rund um die Uhr überwachen zu lassen", sagte Innenminister Thomas de Maiziere der "Bild am Sonntag".

Auch der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer mahnte schärfere Gesetze an. In einem Interview mit der "Passauer Neuen Presse" sagte der Bundestagsabgeordnete, es sei "wichtig, einen neuen Haftgrund für Ausreisepflichtige zu schaffen, von denen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht". Amri sei für eine solche Haft "prädestiniert" gewesen.

"Mir ist das ein großes Rätsel"

Dagegen sprachen sich die Grünen gegen neue Sicherheitsgesetze aus. Stattdessen sollten die existierenden Gesetze besser angewandt werden. Amri habe als "Top-Gefährder" gegolten, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter der "Saarbrücker Zeitung". "Warum es trotzdem keine wirksame Überwachung gab, ist mir ein großes Rätsel."

Auf der heutigen gesetzlichen Grundlage hätte es die Möglichkeit gegeben, einen Gefährder wie Amri umfassend zu überwachen, so Hofreiter. "Nach allem, was man bislang erkennen kann, haben wir im vorliegenden Fall kein Gesetzesdefizit, sondern ein Vollzugsdefizit."

Vergleichbar äußerte sich Linken-Politikerin Martina Renner. Offensichtlich gelinge es den Behörden nicht, die "wirklich gefährlichen Personen herauszufiltern". Man brauche deshalb "besser ausgebildete Spezialisten, die genau erkennen, wann eine alltagskriminelle Karriere in eine politisch-terroristische übergeht".

Thomas de Maizière verlangt härtere Gesetze ... ... Anton Hofreiter hält die bestehenden für ausreichend

"Tunesien als sicheres Herkunftsland einstufen"

Innenminister de Maizière forderte darüber hinaus eine schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Tunesien - dem Heimatland Amris - und in andere nordafrikanische Staaten.

"Wären die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer eingestuft, würden Asylverfahren auch bei Tunesiern schneller und einfacher verlaufen als bisher", sagte de Maizière der "Bild am Sonntag". Der Minister forderte die Grünen auf, sich der Einstufung dieser Staaten als sichere Herkunftsländer nicht weiter zu widersetzen.

Ähnlich äußerte sich der nordrhein-westfälische CDU-Parteichef und Bundesvize Armin Laschet. Man müsse jetzt genau untersuchen, "was schief gelaufen ist", sagte Laschet dem Radiosender WDR 5. Die rot-grüne NRW-Regierung müsse ihre Blockadehaltung im Bundesrat aufgeben, damit Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden könnten.

"Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun"

Die Grünen lehnen dies jedoch weiter ab. Der Fall Amri habe "nichts mit der Diskussion über die sicheren Herkunftsstaaten zu tun", sagte die nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Mona Neubaur der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Unterstützung bekam sie vom Asylexperten Ulrich Becker. Eine Definition von Tunesien als sicheres Herkunftsland hätte den Anschlag nicht verhindern können, sagte der Direktor des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik in München. Eine solche Einstufung werde in der politischen Diskussion oft missverstanden. "Sie hat rechtlich gesehen wenig mit der Abschiebung und vor allem gar nichts mit den praktischen Abschiebungsschwierigkeiten zu tun", so Becker

Der Tunesier Amri hatte in Deutschland einen Asylantrag gestellt, der allerdings abgelehnt wurde. Wegen fehlender Papiere - so die Darstellung der Behörden - konnte er trotzdem nicht in sein Heimatland abgeschoben werden.

Über dieses Thema berichtete der ARD-Brennpunkt am 23. Dezember 2016 um 20:15 Uhr.